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16.06.2020 21:19
Рубрика: Экономика

За 2020 год в России произведут медицинских масок на 20 млрд рублей

Текст: Светлана Ментюкова

К концу 2020 года объем рынка медицинских масок в денежном выражении увеличится более чем в 57 - до 20 млрд рублей. Такая оценка содержится в пояснительной записке к проекту постановления "О внесении изменений в приложение к особенностям обращения медицинских изделий в РФ", внесенного Минпромторгом.

"По данным Росстата и ФТС России за 2019 год объем российского рынка медицинских масок составил около 350 млн рублей, при этом на текущий момент прогнозные значения объема российского рынка на 2020 год составляют 20 млрд рублей", - говорится в документе.

Там также отмечается, что до середины марта объем серийного производства медицинских масок в России составлял порядка 0,6 млн штук в сутки, а на сегодняшний день увеличился до 6 млн штук в сутки. "К началу июля 2020 года объем суточного серийного производства медицинских масок будет составлять ‎9,5 млн штук, а к 1 августа - 11 млн штук", - подчеркивается в пояснительной записке. При суточной потребности, озвученной Минздравом, в почти 6 млн штук, напоминают разработчики проекта постановления.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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За период пандемии, говорится в тексте записки, объем производства медицинских масок на территории РФ увеличится в 10 раз и полностью покрывает внутреннюю потребность. Производителями, поясняется в документе, являются профильные организации, традиционно производящие медизделия (22 организации), а также перепрофилированные и новые организации (28) - всего 50 организаций. К концу сентября, обещают разработчики проекта, их число и вовсе должно возрасти до 76.

В этой связи предлагается отказаться от нормы, позволяющей реализацию незарегистрированных в РФ защитных масок без получения разрешения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, при наличии аналогичной регистрации в стране-производителе, ввиду ее избыточности.

"Указанные в проекте постановления изменения, будут способствовать сохранению возросшей производственной мощности отечественных предприятий в рамках выхода из мероприятий по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, а также в случае наступления второй волны коронавирусной инфекции в период подъема острых респираторных вирусных инфекций", - подчеркивается в пояснительной записке к проекту документа.

Ранее, глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что защитные маски наряду с другими изделиями медицинского назначения могут стать драйвером для экспорта промышленной продукции РФ за рубеж, в том числе, в страны Европы и в США.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Правительство Минпромторг

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