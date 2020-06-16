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16.06.2020 22:59
Рубрика: В мире

За время пандемии COVID США потеряли больше граждан, чем в Первую мировую

Текст: Юрий Чернов
Фото: REUTERS/Andrew Kelly Фото: REUTERS/Andrew Kelly
Фото: REUTERS/Andrew Kelly

Согласно последним статистическим данным, в США побит очередной антирекорд - количество умерших после заражения коронавирусом граждан превысило число погибших в Первую мировую американских военнослужащих. Как уточняет новостная служба ABC со ссылкой на Университет Хопкинса, в Соединенных штатах уже насчитывается более 116 тысяч смертей среди заразившихся COVID-19.

Фото: Drew Angerer/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP
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Текущий показатель смертности во время пандемии, отмечает ABC, не точен, ровно как не точны и данные о количестве погибших американцев на полях сражений в Первую мировую войну.

Историки и Исследовательская служба конгресса считают, что в окопах Первой мировой погибло 116 тысяч 516 американцев. А число умерших в пандемию превышает этот показатель "всего" на 10 человек. Но в любом случае, при всех возможных статистических погрешностях, а также с учетом того, что количество диагностированных случаев заражения коронавирусом в США продолжает оставаться высоким вывод один: Соединенные штаты за эту пандемию если не потеряли, то наверняка потеряют больше граждан, чем в боях 100-летней давности.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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