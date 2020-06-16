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16.06.2020 16:10
Рубрика: Власть

Законопроект об удаленной работе в России внесен в Госдуму

Текст: Айсель Герейханова
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, группа депутатов и сенаторов внесли в Госдуму законопроект, регулирующий работу в дистанционном режиме. Он должен зафиксировать понятные условия перехода на удаленную занятость, а также защитить права тех, кто работает вне офиса.

"Ситуация с коронавирусом показала востребованность дистанционного формата работы", - заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Очевидно, что такая форма трудовых отношений со временем будет применяться все чаще, и этот вопрос требует дополнительного законодательного урегулирования", - подчеркнул он. Володин добавил, что Совет Госдумы рассмотрит законопроект о регулировании удаленной работы на ближайшем заседании.

Фото: iStock
Володин объяснил необходимость регулирования "удаленки"

Проект поправок в ТК содержит нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха удаленных работников. В частности, дает "право быть офлайн" - право на личное время и не отвечать круглосуточно на звонки работодателя. В документе также есть ответы на вопросы, касающиеся выплат зарплат и сверхурочных при дистанционной занятости.

В проекте новых поправок в Трудовой кодекс предусматривается:

• три вида удаленной работы: временная, комбинированная и непосредственно дистанционная работа;

• сохранение размера зарплаты при переходе на временную удаленку;

• право на "офлайн", то есть не быть круглосуточно на связи с работодателем и не отвечать на письма и звонки в определенное время. В случае, если необходимо привлечь сотрудника к работе в его личное время, она должна оплачиваться сверхурочно;

• возможность компенсации расходов удаленных работников при использовании собственной техники, электроэнергии;

• уволить дистанционных сотрудников станет сложнее. Сейчас в Трудовом кодексе предусмотрено, что работодатель может в трудовом договоре прописывать основания для увольнения, поэтому часто встречались такие формулировки, как исчерпанность работы или отсутствие заинтересованности со стороны работодателя. Авторы законопроекта предлагают исключить такую дискриминацию;

- возможность не указывать рабочее место в трудовом договоре, так как рабочее место может находиться везде, где есть интернет;

• Электронный документооборот как наиболее простой. В частности, возможно заключение электронного трудового договора о дистанционной работе.

Вчера "Единая Россия" провела специальный брифинг, посвященный новым поправкам в ТК. Журналисты спросили, кем будет контролироваться соблюдение права дистанционных работников на свободное время, в частности, возможность быть в офлайне. Первый зампред фракции "ЕР" Андрей Исаев пояснил, что сотрудники на "удаленке" в случае нарушения графика и попыток заставить их работать вне установленного режима смогут обращаться с жалобами на работодателя в трудовую инспекцию, прокуратуру и профсоюзы. По его словам, все эти инстанции оговорены другими главами Трудового кодекса, и они могут вмешиваться по заявлению работника.

Законопроект об "удаленке" может заработать уже со следующего года, сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Он выразил надежду, что уже до конца весенней сессии Госдумы документ будет принят в первом чтении. Потом он будет отправлен в регионы, чтобы местные парламенты представили свои отзывы. "В осеннюю сессию - второе и третье чтения - мы хотим, чтобы с 1 января 2021 года он заработал", - сказал Турчак.

Фото: iStock
Большинство российских компаний готовы оставить сотрудников на удаленке

По его словам, "Единая Россия" выступает за всенародное обсуждение поправок к ТК об удаленной работе. "Мы хотим, чтобы каждый мог внести свои идеи. Собственно говоря, сделать соавторами этого важного документа миллионы граждан. Нам также важно получить обратную связь от каждого региона", - отметил Турчак. Все поступающие замечания и предложения следует рассмотреть при подготовке поправок ко второму чтению, "чтобы не задерживать принятие законопроекта в первом чтении", считает он.

"Мы максимально в сжатые сроки, которые нам позволит регламент и соответствующие процедуры, постараемся законопроект принять", - пообещал руководитель фракции "ЕР" в Госдуме Сергей Неверов. Турчак также добавил, что проект о дистанционной работе, который ранее внесли в Госдуму депутаты Мосгордумы, будет отозван, а указанные в нем предложения учтут в качестве поправок ко второму чтению.

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