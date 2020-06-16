Создана несмываемая защитная пропитка от вирусов

Российские ученые разработали противовирусный раствор для ткани на основе наносеребра, не смывающийся в течение длительного времени.

Как рассказал РИА Новости заведующий лабораторией химии и технологии модифицированных волокнистых материалов Института химии растворов РАН Андрей Морыганов, при создании антивирусной пропитки наночастицы серебра были усилены полимерами, которые также обладают антимикробными свойствами.

Причем, обработанная раствором ткань дает стопроцентную инактивацию вируса без восстановления его жизнеспособности. Кстати, ученые уже пропитали им несколько опытно-промышленных партий носков и других носочно-чулочных изделий.

Аналогов российскому препарату в мире нет. По сравнению с заграничными антимикробными растворами, он более дешевый и простой в производстве - сравнительно недолго синтезируется при комнатной температуре и сохраняет свои свойства несколько месяцев, в том числе, выдерживает более 20 стирок.

Нанести пропитку можно на текстиль из целлюлозы - ткань, марлю, полотно или готовое изделие, для этого потребуется несложное оборудование. Пока выпущено несколько сот метров антивирусной ткани, из которой сшили защитные маски.