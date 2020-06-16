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16.06.2020 11:06
Рубрика: Общество

Создана несмываемая защитная пропитка от вирусов

Текст: Алена Ларина

Российские ученые разработали противовирусный раствор для ткани на основе наносеребра, не смывающийся в течение длительного времени.

Как рассказал РИА Новости заведующий лабораторией химии и технологии модифицированных волокнистых материалов Института химии растворов РАН Андрей Морыганов, при создании антивирусной пропитки наночастицы серебра были усилены полимерами, которые также обладают антимикробными свойствами.

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
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Причем, обработанная раствором ткань дает стопроцентную инактивацию вируса без восстановления его жизнеспособности. Кстати, ученые уже пропитали им несколько опытно-промышленных партий носков и других носочно-чулочных изделий.

Аналогов российскому препарату в мире нет. По сравнению с заграничными антимикробными растворами, он более дешевый и простой в производстве - сравнительно недолго синтезируется при комнатной температуре и сохраняет свои свойства несколько месяцев, в том числе, выдерживает более 20 стирок.

Нанести пропитку можно на текстиль из целлюлозы - ткань, марлю, полотно или готовое изделие, для этого потребуется несложное оборудование. Пока выпущено несколько сот метров антивирусной ткани, из которой сшили защитные маски.

Общество Наука

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