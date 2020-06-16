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16.06.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Ждет ли курс рубля новая волна снижения

Текст: Роман Маркелов
Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Российский рубль с трудом удерживал натиск продавцов в четверг - последний торговый день прошлой недели. Однако в понедельник стало понятно, что трейдеры излишне перестраховывались, продавая рубль. Российской валюте удалось отбить часть потерь четверга, вопреки развитию давления на мировых финансовых рынках.

Фото: iStock
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Прямо сейчас на рынках, пожалуй, главный вопрос в том, наблюдаем ли мы коррекционный откат или начало новой волны снижения. Фундаментально мы все же придерживаемся настороженного взгляда на перспективы экономики и ожидаем того же от рынков. Фондовые индексы прыгнули выше головы благодаря поддержке центробанков. Однако немаловажными были и другие сигналы.

Обвал марта-апреля в значительной степени выкупался розничными инвесторами. Биржи и брокеры США и России отмечали небывалый рост числа клиентов и покупки подешевевших акций. За многие годы ралли рынков и беспрецедентных действий центробанков стало очевидным, что просадки выгодно выкупать. Можно сказать, сформировался рефлекс относительно того, что рынки будут расти вечно, а обвалы - это выгодный способ купить "рынок" дешевле. Это опасное заблуждение зачастую охватывает розничных инвесторов как раз вблизи рыночных пиков. Фундаментально нельзя отмахнуться от роста безработицы, настороженности расходов, обвала выручки и дивидендов в компаниях.

Фото: iStock
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После снижения котировок в марте мы видели очень серьезный отскок валют развивающихся стран. Например, рубль прибавил 17% к минимумам того же марта. Многие фондовые индексы отыграли значительную часть потерь, а некоторые акции и вовсе обновили максимумы. Плохих новостей из Пекина и настороженного тона ФРС США оказалось достаточно, чтобы на рынках началась фиксация прибыли. То, что мы видим сейчас пока сложно назвать штормом, скорее, это возвращение к реальности после чрезмерного оптимизма рынков, который по большей части строился на весьма оптимистичных ожиданиях.

Для рынков и рубля это обещает обернуться мучительно долгим нисходящим трендом. Пожалуй, это худшее сочетание для рынков. Мы уже видели, что рекордные темпы обвала рынков в феврале-марте оборачиваются рекордными же темпами восстановления. А долгий и мучительный боковик на фоне проедания инвесторами и компаниями своего капитала обещает стать худшей рекламой для рынков и на годы отвернуть инвесторов из этих активов.

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