В чумном могильнике в Литве найдена жертва тропического сифилиса

В скелете женщины, найденном неподалеку от Вильнюса (Литва) в чумном могильнике XV века, археологи неожиданно обнаружили возбудителя инфекционного заболевания, типичного для тропиков. Как показало исследование, женщина скончалась от фрамбезии - заболевания, также известного как тропический сифилис.

Массовое захоронение обнаружили во время строительных работ в 2006-2007 годах - в братской могиле было найдено 216 скелетов. Поскольку исторических сведений о могиле не было, а располагалась она за пределами средневековых городских стен, то ученые предположили, что погребенные - жертвы опасной эпидемии.

Анализы подтвердили предположения археологов: ДНК-исследование показало следы чумной палочки (Yersinia pestis). Так что причина смерти похороненных - чума. И этот факт не был неожиданностью, говорит Кирстен Бос из немецкого института истории человечества Общества Макса Планка, руководитель исследования: в Европе XV века чума была распространена. Неожиданностью был другой результат исследования. Используя относительно новый метод анализа ДНК, ученые искали другие патогены.

В одном из четырех обследованных скелетов - молодой женщины - они обнаружили следы ДНК Treponema pallidum pertenue. Эта бактерия имеет тесное генетическое родство с бактерией Treponema pallidum подвида pallidum, возбудителя сифилиса. Спирохета Treponema pallidum pertenue вызывает тропический сифилис, или фрамбезию. Это бактериальная инфекция кожи, костей и суставов. Если ее не лечить, фрамбезия может приводить к инвалидности и даже смерти.

Как выяснилось, одна из захороненных женщин в чумном могильнике на севере Европы умерла от фрамбезии, типичной для тропиков.

Открытие позволяет "исследовать исторический контекст предполагаемой эпидемии сифилиса в позднем Средневековье", говорится в статье. "Теперь мы можем утверждать, что фрамбезия уже была на континенте в XV и XVI веках. Можно предположить, что именно она стала причиной эпидемии, а не сифилис", - сказал Бос.

По одной из гипотез, сифилис впервые появился в Европе в 1495 году, когда войска французского короля Карла VIII осадили Неаполь. Сначала заболевание распространилось среди солдат, затем болезнь разошлась по значительной части Европы.

Другая точка зрения связывает распространение сифилиса с развитием торговли в XV веке, когда европейцы устанавливали связи с Западной Африкой - оттуда болезнь завезли в Европу с людьми или приматами.

До сих пор предполагалось, что фрамбезия распространена только в теплых климатических условиях. Сегодня, кстати, это заболевание встречается в основном в бедных странах Африки, Азии, Латинской Америки и Тихоокеанского региона - в зонах тропических лесов с теплым, влажным климатом.