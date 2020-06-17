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Актер Никита Ефремов впервые прокомментировал ДТП со своим отцом

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    17.06.2020, 16:03
Текст:   Олег Усков

32-летний российский актер театра, кино и ТВ Никита Ефремов, внук актера и режиссера Олега Ефремова, сын актера и режиссера Михаила Ефремова, впервые публично среагировал на ситуацию вокруг своего отца. Сделав это посредством социальных сетей.

"Всем добрый день! Выражаю свои соболезнования семье Сергея Захарова", - написал артист в Instagram.

Добавив: всем, кого коснулась трагедия, он желаю "мужества и сил пройти все испытания". И ему больно от того, что случилось.

"Папа, я тебя очень люблю. Надеюсь, что ты примешь последствия достойно", - заключил свое обращение актер. Разместив фото, на котором они с отцом.

Никита Ефремов - сын Михаила от филолога Аси Воробьевой. Сниматься начал в середине нулевых - "Моя прекрасная няня", "Zолушка", "Восьмидесятые", "Оттепель", "Григорий Р.", "Лондонград", "Тихий Дон".

Ранее состояние здоровья Михаила Ефремова прокомментировала с балкона его домработница.

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