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Домработница Михаила Ефремова рассказала о его состоянии

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    17.06.2020, 15:02
Текст:   Олег Усков

Домработница сидящего под домашним арестом актера Ефремова рассказала о том, как Михаил себя чувствует.

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
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Видео мини-интервью приводит РЕН ТВ.

В нем домработница актера уточнила, что на момент беседы подследственный отдыхал. Но в целом Ефремов очень переживает из-за случившегося и сильно похудел.

Отметим, что очередной допрос Михаила состоится сегодня - актера на него уже увезли.

Смертельное ДТП с участием артиста произошла вечером в понедельник, 8 июня, на Смоленской площади Москвы. Находившийся за рулем своего Jeep Grand Cherokee нетрезвым, Ефремов выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль ВАЗ, 57-летний водитель которого был госпитализирован и умер в больнице.

Актеру может грозить лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

Ранее СМИ подсчитали, сколько миллионов рублей Михаил Ефремов в среднем зарабатывает за месяц.

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