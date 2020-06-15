Подсчитано, сколько миллионов Михаил Ефремов зарабатывал за месяц

Как помним, сразу после ДТП нетрезвый актер Михаил Ефремов пообещал вылечить водителя протараненного им фургона (позже скончавшегося в больнице от полученных травм), пояснив, что он не доктор, конечно, но зато денег у него, скажем так, куры не клюют.

Журналисты озаботились вопросом, так ли это. И оказалось, что, даже по самым беглым прикидкам, артист не обманывал.

Калькуляцию доходов Михаила приводит KP.RU. В частности, выяснилось, что гонорар актера за моноспектакли - например, за шоу "Михаил Ефремов. Хороший, плохой, злой" - варьируется от одного до полутора миллионов рублей.

Плюс приглашают артиста и на различные закрытые мероприятия, "заказники", и нередко - по несколько выступлений в месяц бывало регулярно. Гонорар за такого рода интимные вечера не назван.

Еще одна часть доходов - спектакли. Ефремов занят в постановках "Современника" как приглашенный артист, поэтому оклада у Михаила нет и суммы гонорара всегда разные. Но в целом, если год "урожаен", с учетом гастролей выходит одиннадцать миллионов рублей. Плюс антрепризы дают от трехсот тысяч рублей до полумиллиона в год. С особым упором на пелевинских "Чапаева и пустоту", где Михаил играл титульную роль.

В этом году у постановки юбилей - двадцать лет, билеты на сентябрьский спектакль уже в продаже, но кем заменят Ефремова - неясно.

Кроме того, весомая часть дохода актера - кино, со средним гонораром две тысячи долларов (138 тысяч рублей) за съемочный день.

По части недвижимости у Михаила Ефремова тоже недурно - большая квартира в Плотниковом переулке, в которую была вложена часть средств от продажи квартиры отца, Олега Ефремова; квартира, перешедшая по наследству от матери; дома в Подмосковье и неподалеку от Юрмалы. Как напомнило издание, Ефремов рассказывал, что купил в Латвии участок и два дома.

При этом доходы актера нестабильны и могут "плавать" от миллиона до пяти в месяц. Но в любом случае точную сумму назвать сложно, так как гонорары за корпоративы и "заказники" не декларируются. Сходятся на том, что "по подсчетам коллег", средний заработок артиста - порядка трех миллионов рублей в месяц.

Ранее Ефремов выступил с покаянным видеообращением и предложил помощь семье убитого им в ДТП мужчины, но родные жертвы извинений артиста не приняли и от всякой его помощи отказались.