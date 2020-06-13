"Предал я всех": Михаил Ефремов записал обращение

Актёр Михаил Ефремов, находящийся под домашним арестом после ДТП, в результате которого погиб человек, записал видео, опубликованное в Сети.

Он попросил прощения у семьи погибшего Сергея Захарова, выразив готовность оказать его родным всю возможную поддержку - "если примут". Актёр добавил, что хочет сделать это "не чтобы откупиться, а чтобы искупить".

"Вообще непростительно садиться по пьянке за руль", - подчеркнул Ефремов.

"Я не понимаю, как дальше жить", - сказал он, добавив, что не намерен пытаться "отмазаться" и задействовать какие-то связи - "да и как тут отмажешься, когда все всё видели".

"Это не кино, назад уже ничего не перемотаешь. Конец. Нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите пожалуйста. Больше сказать нечего", - сказал актёр в конце ролика.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов, находясь за рулём в нетрезвом состоянии, врезался в фургон, водитель которого скончался от полученных травм в больнице. Актёру грозит до 12 лет лишения свободы.