Новости

Лоза и Сафронов простились с умершим от COVID-19 юмористом Трушкиным 12.06.2020
Юрий Лоза рассказал, каким был сатирик Анатолий Трушкин 12.06.2020
Трейлер: Гордон-Левитт в полнометражном дебюте немецкого режиссера 12.06.2020
Лидер испанской группы Jarabedepalo Пау Донес умер от рака 12.06.2020
Видео: сын Билла Мюррея покусал полицейского и был арестован 12.06.2020

"Предал я всех": Михаил Ефремов записал обращение

Новости
    13.06.2020, 00:39
Текст:   Козьма Лоханкин

Актёр Михаил Ефремов, находящийся под домашним арестом после ДТП, в результате которого погиб человек, записал видео, опубликованное в Сети.

Фото: ТАСС
"Мишка в одиночку не пил": Панкратов-Черный про инцидент с Ефремовым

Он попросил прощения у семьи погибшего Сергея Захарова, выразив готовность оказать его родным всю возможную поддержку - "если примут". Актёр добавил, что хочет сделать это "не чтобы откупиться, а чтобы искупить".

"Вообще непростительно садиться по пьянке за руль", - подчеркнул Ефремов.

"Я не понимаю, как дальше жить", - сказал он, добавив, что не намерен пытаться "отмазаться" и задействовать какие-то связи - "да и как тут отмажешься, когда все всё видели".

"Это не кино, назад уже ничего не перемотаешь. Конец. Нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите пожалуйста. Больше сказать нечего", - сказал актёр в конце ролика.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов, находясь за рулём в нетрезвом состоянии, врезался в фургон, водитель которого скончался от полученных травм в больнице. Актёру грозит до 12 лет лишения свободы.

Новости

Бэт-вселенная: все Бэтмены на одной картинке 11.06.2020
После удаления из HBO Max "Унесенные ветром" стали хитом на Amazon 11.06.2020
Джоан Роулинг рассказала, что ее изнасиловали в 20 лет 11.06.2020
От рака умерла актриса Роса Мария Сарда 11.06.2020
⧣ видео
Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
Депутат и ведущая Оксана Пушкина поделилась опытом борьбы с COVID-19 10.06.2020
Начался допрос Михаила Ефремова 09.06.2020
К актеру Ефремову приехала бригада психиатров со смирительной рубашкой 09.06.2020
⧣ Россия
Фото: Виктор Васенин/РГ
Тина Канделаки про Ефремова: Казнить нельзя помиловать 11.06.2020
Андрей Разин рассказал про ужас, который вызывал пьяный Михаил Ефремов 11.06.2020
Очевидец рассказал о пьяном скандале, устроенном Ефремовым перед ДТП 10.06.2020
⧣ происшествия
Фото: ТАСС
"Мишка в одиночку не пил": Панкратов-Черный про инцидент с Ефремовым 10.06.2020
В театре "Современник" прокомментировали ДТП с Ефремовым 10.06.2020
Юрий Лоза поделился мыслями о ДТП с Михаилом Ефремовым 10.06.2020