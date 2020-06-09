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09.06.2020 10:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Михаилу Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы

Текст: Сергей Бабкин

Уголовное дело против артиста Михаила Ефремова переквалифицировали после смерти пострадавшего в аварии водителя. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы столичного ГУ МВД Владимир Васенин.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Дело ведет следователь УВД по Центральному административному округу. Первоначально Ефремову вменялась часть 2 статьи 264 УК РФ - нарушение ПДД, повлекшее тяжкий вред здоровью потерпевшего. Теперь же дело переквалифицировали на 4 часть той же статьи. Она предусматривает ответственность за смертельное ДТП, виновник которого был пьян. И если по второй части Ефремову грозило максимальное лишение свободы до 7 лет, то сейчас - уже до 12 лет.

О смерти курьера, управлявшего фургоном Lada, стало известно сегодня утром. Врачи всю ночь боролись за его жизнь, но из-за повреждения внутренних органов мужчина скончался. Михаил Ефремов пока находится под подпиской о невыезде.

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