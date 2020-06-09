Пострадавший в ДТП с Михаилом Ефремовым скончался

Мужчина, получивший тяжелые травмы в ДТП с участием артиста Михаила Ефремова, скончался в больнице. Об этом утром во вторник сообщили источники ТАСС.

Всю ночь за жизнь раненого боролись врачи. Пациент попал в больницу в крайне тяжелом состоянии с многочисленными переломами и черепно-мозговой травмой. Несмотря на усилия медиков, мужчина скончался. Он был водителем фургона, перевозившего морепродукты.

Как уже писала "РГ", против артиста Ефремова возбуждено уголовное дело. Все данные говорят, что вчерашняя авария на Садовом кольце произошла по его вине. Ефремов, явно превышая скорость, выехал на встречную полосу и лоб в лоб врезался в фургон. Артист не пострадал. Его задержали и отправили на экспертизу. Она показала, что Ефремов был пьян.