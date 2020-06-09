Михаила Ефремова отпустили под подписку

Артист Михаил Ефремов после задержания по делу о ДТП в центре Москвы, отпущен под подписку о невыезде. Об этом ТАСС сообщил информированный источник.

Это произошло, когда еще не было информации о судьбе пострадавшего в ДТП водителя. Как уже писала "РГ", он скончался в больнице. В связи с этим Ефремова, скорее всего, привлекут к ответственности по более тяжкой статье УК. Также не исключено, что меру пресечения могут пересмотреть.

Напомним, что авария произошла вчера в 21:44 на Смоленской площади. Пьяный Ефремов на своем Jeep выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном Lada.