"Все, это конец": Михаил Ефремов готов ответить за ДТП по закону

Актер Иван Стебунов опроверг сообщения о том, что он вместе с женой находился в машине Михаила Ефремова, когда тот устроил ДТП, в котором погиб человек.

По словам Стебунова, они "приехали за три минуты до Сергея Гармаша", тоже быстро оказавшегося на месте трагедии.

"Послушайте, как было дело. Мне позвонила одна актриса, сказала, мол, так и так, Миша в беде. Мы были недалеко, быстро подъехали. Были еще несколько коллег, а вот членов семьи не было - жена с детьми сейчас на даче. Потом уже ночью мы оставили Михаила Олеговича в больнице...", - приводит слова актёра KP.RU.

Стебунов сообщил, что Ефремов травм не получил - "он цел".

На вопрос о том, как Михаил оказался пьяным за рулём, коллега ответил: "Ну как, как... Я не знаю. Как это бывает - выпил, сел за руль".

"Он в шоке, мы все в шоке. Ужас просто. Но он все осознает. Я подбежал к нему, когда он был на заднем сиденье полицейской машины, говорю - "Ты чего?!" А он сидит, прислонил голову к окну: "Ваня, все. Это конец". Конечно, он осознает свою вину. Сказал: "Пусть все будет по закону", - рассказывает Стебунов о реакции Ефремова на произошедшее.

"Никто отмазывать его не собирается. Ефремов ответит за все, что натворил. Конечно, уже подключилось много народу, ему ищут адвоката. Но он готов к реальному сроку. Он готов ответить", - подытожил он.

Напомним, авария произошла в понедельник в 21:44 на Смоленской площади. Ефремов выехал на встречную полосу, в результате чего произошло лобовое столкновение с фургоном, водитель которого в результате скончался в больнице.