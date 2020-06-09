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09.06.2020 09:52
Рубрика: Происшествия

Михаил Ефремов был не один на месте ДТП

Текст: Сергей Бабкин

На месте смертельной аварии на Садовом кольце артист Михаил Ефремов был не один, а в сопровождении коллег. На это обращает внимание kp.ru.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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По данным издания, вместе с ним был его коллега по "Современнику" Иван Стебунов с супругой Еленой Власовой. Согласно версии "КП", оба ехали в машине Ефремова. При этом интернет-паблики со ссылкой на самого Стебунова пишут, что он приехал уже после аварии. Также на Смоленскую площадь приезжал другой известный артист Сергей Гармаш.

Напомним, что сам Ефремов после аварии был доставлен на медосвидетельствование, где его опьянение подтвердилось. Артиста отпустили под подписку о невыезде. На тот момент пострадавший в аварии курьер был жив. Сегодня утром он скончался в больнице. Это может стать поводом для избрания более строгой меры пресечения Михаилу Ефремову.

Происшествия ЧП ДТП

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