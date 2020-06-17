Раскрыта тайна ярких аномалий на Титане

Международная команда астрономов, похоже, разгадала тайну странных ярких пятен на поверхности Титана - спутнике Сатурна. После многих лет исследований ученые пришли к выводу, что эти пятна являются следами высохших морей и озер.

Об открытии коротко сообщает Space.com. Странные яркие пятна впервые были обнаружены в 2000 году. Они расположены в южных тропических областях Титана, самой большой луны Сатурна.

В 2000-е годы при помощи радиотелескопов обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико и обсерватории Грин-Бэнк в Западной Виргинии в целом было зафиксировано более десятка аномально ярких областей, причем их ширина была огромной и достигала 5150 км.

Еще тогда ученые предположили, что они могут являться следами высохших морей или озер. Первые данные, косвенно это подтверждающие, были получены после того, как в 2004 году на орбиту Сатурна вышел космический зонд Cassini.

Его наблюдения помогли обнаружить на Титане множество озер и морей. Они показали, что там существует активная метеорологическая система, основанная на жидких углеводородах. На Титане выпадают дожди, состоящие из метана и этана. Они образуют ручьи и реки, которые впадают в озера и моря. Кстати, некоторые из них больше знаменитых Великих озер Северной Америки.

Титан пока является единственным космическим объектом, кроме Земли, на котором известны устойчивые резервуары жидкости. Но все они располагаются в основном возле полюсов. А в южных тропиках зонд, где расположены странные пятна, таких резервуаров нет.

В новом исследовании были обобщены все имеющиеся данные. Их анализ показал, что пятна обладают особыми отражающими свойствами и поэтому визуально отличаются от окружающей поверхности.

Да и сама поверхность в этих местах более гладкая, чем вокруг. Ученые пришли к выводу, что такие характеристики типичны для дна высохшего озера или моря.

На Земле испарившиеся моря оставляют после себя относительно плоские поверхности, более соленые, чем окрестности. Но Титане исчезнувшие моря не были солеными. Однако они могли содержать растворенные органические молекулы, которые, в свою очередь, были бы способны оставить на поверхности следы, подобные земным.

Кроме того, ученым удалось найти снимки высохших озер, расположенных в полярных регионах Титана. Сопоставление данных показало, что их поверхности очень похожи на поверхности странных пятен на юге.

Впрочем, команда исследователей пока не сбрасывает со счетов еще одну версию: загадочные яркие пятна могут быть мелководными "лужами", образованными недавно выпавшими углеводородными дождями. Но это кажется маловероятным, поскольку за 13 лет наблюдений Cassini обнаружил на Титане всего два дождя.