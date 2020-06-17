Мюнхенская "Бавария" в восьмой раз подряд стала чемпионом Германии. Команда Ханс-Дитер Флика обыграла на выезде "Вердер" (1:0) в матче 32-го тура и стала недосягаемой для соперников.

Этот титул - особенный для "Баварии", как и розыгрыш Бундеслиги в целом. Напомним, что немецкое первенство первым вышло из карантина, связанного с пандемией коронавируса.

- Сегодня исключительный момент, особенно если учитывать обстоятельства. Коронавирус спутал все процессы и поставил перед нами новые непредсказуемые задачи. Так что ощущения от победы невероятные, - признался президент мюнхенского клуба Херберт Хайнер.

Справедливости ради, почти ни у кого и не возникало сомнений, что именно "Бавария" станет чемпионом. Равных ей в Германии уже давно нет. Если точнее - с 2012 года, когда дортмундская "Боруссия" выиграла чемпионат. С тех пор мюнхенцы никому не отдают титул.

Хотя в нынешнем сезоне был момент, когда Роберт Левандовски и компания угодили в кризис. В определенный период "Бавария" отставала от первого места аж на семь очков. Но конкуренты не воспользовались своим шансом, а после назначения на пост главного тренера мюнхенской команды Флика в ноябре баварцы прибавили и обошли всех остальных претендентов на титул.

"Бавария" первой из топ-клубов выиграла трофей после выхода из карантина

- Это было странное и любопытное чемпионство. Осенью мы отставали от лидера на семь баллов. Честно признаюсь - в тот момент "Бавария" была слабее. Но остальные клубы не воспользовались данной возможностью, - сказал председатель совета директоров "Баварии" Карл-Хайнц Румменниге.

Безусловно, стоит отдельно сказать о рулевом команды Флике. Для него этот титул стал первым в тренерской карьере. И если сразу после его назначения многие эксперты и журналисты полагали, что Ханс-Дитер временная фигура, то теперь он пользуется абсолютным доверием руководства "Баварии". Свидетельство тому - трехлетний контракт, который специалист подписал с клубом в апреле.

- Хочу поздравить ребят. После паузы мы играли со страстью, заряженностью. Нужно понимать, как нам это удалось. Команда никогда не добивается успеха в одиночку, только вместе. У моих футболистов высочайший уровень. Это "Бавария" - у нас всегда высокие цели. Пока что мы сделали только первый шаг. Впереди еще финал Кубка Германии и Лига чемпионов, - подчеркнул Флик.

Одним из главных творцов успеха "Баварии" стал лучший бомбардир команды последних лет Роберт Левандовски. Именно поляк забил чемпионский гол в ворота "Вердера". Да и в целом Левандовски сейчас - незаменимая фигура для баварцев. К слову, на днях авторитетный портал Goal.com назвал именно Роберта, а не Лионеля Месси или Криштиану Роналду, главным претендентом на получение "Золотого мяча".

- Сезон выдался непростым, мы долго боролись за трофей. "Бавария" в очередной раз показала, что равных в Германии ей нет. Конечно, праздновать без болельщиков тяжеловато, но мы все равно очень довольны. Надеюсь, в ближайшее время нам разрешат отметить "золото" с фанатами, - рассказал Левандовски.

Что интересно, с момента основания Бундеслиги (с 1964 года) "Бавария" выиграла 29-е чемпионство, а остальные клубы все вместе - 28. "Боруссии" из Дортмунда и Менхенгладбаха брали титул по пять раз, "Вердер" - четыре, "Гамбург", "Штутгарт" - по три, "Кельн" и "Кайзерслаутерн" - по два, еще по одному - "Айнтрахт" (Брауншвейг), "Вольфсбург", "Нюрнберг" и "Мюнхен-1860".

Очередную победу в чемпионате Испании одержала "Барселона". Каталонцы обыграли на своем поле "Леганес" (2:0) и вновь увеличили отрыв от ближайшего преследователя в лице "Реала" до пяти очков.

Во встрече с "Леганесом" 699-й мяч в карьере забил лидер "сине-гранатовых" Лионель Месси. Кроме того, аргентинец вышел на вторе место по количеству реализованных пенальти в Примере. На его счету 56 успешных попыток, как и у легендарного игрока мадридского "Реала" и "Атлетико" Уго Санчеса. Лидером же по данному показателю является другая легенда "Реала" - Криштиану Роналду (61 гол).

Добавим, что накануне двумя матчами ("Астон Вилла" - "Шеффилд Юнайтед" и "Манчестер Сити" - "Арсенал") возобновился чемпионат Англии. Результаты этих встреч стали известны после подписания номера "РГ" в печать.