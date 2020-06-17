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17.06.2020 00:24
Рубрика: Спорт

"Бавария" в восьмой раз подряд завоевала титул чемпиона Германии

Текст: Максим Домчев
Футболисты мюнхенской "Баварии" за два тура до конца чемпионата Германии обеспечили себе титул.
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Во вторник в матче 32-го тура мюнхенцы на выезде встречались с бременским "Вердером", который ведет борьбу за сохранение места в бундеслиге. Хозяева постарались дать бой сопернику, однако в конце первой половины встречи не уследили за Робертом Левандовским, который открыл счет в матче.

Фото: EPA
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На протяжении второго тайма бременцы пытались отыграться. На 79-й минуте матча "Бавария" осталась вдесятером после удаления защитника Альфонсо Дэвиса. В самом конце встречи голкипер гостей Мануэль Нойер спас команду в непростой ситуации. Встреча завершила победой "Баварии" со счетом 1:0.

После этого матча "Бавария" набрала 76 очков и стала недосягаемой для ближайшего преследователя, которым является дортмундская "Боруссия". Мюнхенский клуб в 30-й раз в истории стал чемпионом страны и в восьмой раз подряд.

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