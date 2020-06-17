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Рубрика: В мире

Белый дом запретит публикацию книги Болтона из-за секретных сведений

Власти США будут настаивать на запрете публикации книги экс-советника президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона, о готовности которой было объявлено недавно. В качестве основного аргумента минюст США указывает на секретность информации, которой обладал сам Болтон в бытность свою советником.

Фото: AP Photo/ Evan Vucci
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"Данный гражданский иск подан с тем, чтобы не дать ответчику Джону Р​​​. Болтону, бывшему советнику по национальной безопасности, подрывать национальную безопасность путем публикации книги, содержащей секретную информацию, - передает РИА Новости фрагмент искового заявления к экс-советнику. - Это является явным нарушением соглашений, которые он подписал в качестве условия при приеме на работу и получении допуска к сверхсекретной информации. Это также является явным нарушением доверия, которое оказало ему правительство Соединенных Штатов".

При этом в Белом доме не упоминают о еще одном важном моменте - о трениях и конфликтах, которую были между Болтоном и президентом в период совместной работы. Предполагается, что в книге будет немало критики в адрес нынешнего хозяина Белого дома.

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