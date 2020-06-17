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17.06.2020 12:50
Рубрика: Культура

Борис Морозов покидает пост главного режиссера театра Российской Армии

Текст: Мария Шепталова
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Главный режиссер Центрального театра Российской Армии, лауреат Премии Москвы, Народный артист России Борис Морозов уходит на заслуженный отдых после 25 лет работы. Сообщение об этом появилось на официальном сайте театра.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Главным режиссером Борис Морозов стал в 1995 году. За четверть века он воспитал много учеников и поставил 26 спектаклей. Среди них "Много шума из ничего" У. Шекспира, "Царь Федор Иоаннович" А.К. Толстого, "Кабала святош" Ж.Б. Мольера, "Красное колесо" А. Солженицына.

Накануне, 16 июня, заместитель Министра обороны Российской Федерации - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Андрей Картаполов вручил Борису Морозову ведомственную медаль за неоценимый вклад в творческую жизнь Театра Российской Армии.

"Коллектив театра благодарит Бориса Афанасьевича за огромный вклад в театральное искусство, многолетнюю интересную творческую жизнь театра и надеется на дальнейшее продолжение сотрудничества", - говорится в сообщении.

Культура Театр Драматический театр

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