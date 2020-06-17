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17.06.2020 09:32
Рубрика: Общество

Чем занять школьника летом: подборка бесплатных кружков

Текст: Ксения Колесникова
Чем занять школьника дома летом, чтобы научился чему-то новому? Но при этом еще и отдохнул и заинтересовался, развлекся? И все - это, не выходя из дома? Многие ребята в этом году из-за коронавируса не поедут в лагеря, а очные детские секции закрыты…
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Выход - онлайн-кружки. "Ассортимент" сейчас очень большой - от программирования до биологических исследований. Выбрать виртуальный кружок и записаться на него можно на платформе Яндекс.Школа. Там можно отсортировать занятия по возрасту и интересам.

Школьникам будут передавать технику для дистанционки все лето

- Все курсы, лекции, вебинары, которые вошли в навигатор, были тщательно отобраны экспертами Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ), систематизированы по возрастам и темам: искусственный интеллект, нейротехнологии, интернет вещей, беспилотники и другие, - подчеркнул лидер рабочей группы Кружковое движение НТИ Дмитрий Земцов. - Мы рекомендуем их как лучшие в своих направлениях. Теперь гораздо больше российских школьников смогут заниматься в технологических кружках онлайн.

Кружковое движение НТИ рекомендует:

1) Введение в блокчейн-технологии на базе платформы Ethereum, набор интересных задачек от команды профиля Олимпиады Национальной технологической инициативы "Финансовые технологии" (курс и набор лекций)

Для кого - старшеклассники и студенты.

Тип кружка - обучение технологиям в процессе решения прикладных задач.

Бесплатный

2) Дистанционные кружки Центра развития робототехники

Дистанционные курсы по программированию подводных роботов, 3D-моделированию, компьютерному зрению и др.

Для кого - школьники 5-11 классов

Тип кружка - обучающие программы

Платные и бесплатные

3) Виртуальная химическая лаборатория VR Chemistry LAB

Виртуальная лаборатория, позволяющая проводить лабораторные работы по химии, придумывать свои задачи и проверять их на практике.

Тип кружка - исследовательский

Для кого - школьники 5-11 классов

Бесплатный

4) Гербарий 2.0

Онлайн-школа по изучению растений с применением современных инструментов биологических исследований.

Тип кружка - распределенное исследование.

Для кого - школьники 5-11 классов, студенты.

Бесплатный

Фото: Департамент науки и образования Москвы
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5) Кубок России по цифровому мастерству

Образовательный турнир по решению задач в сфере беспилотного транспорта с использованием учебных онлайн-материалов.

Тип кружка - решение технологических задач, подготовка к соревнованиям.

Для кого - школьники 8-11 классов.

Бесплатный

Кстати

Ранее Агентство стратегических инициатив и Минпросвещения также представили платформу-навигатор по кружкам. Для дошколят - нескучная математика и робототехника. Для "началки" - "Здоровое питание от A до Я", для ребят постарше "Путешествия с космическими снимками", интерактивный английский и даже инженерное дело.

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