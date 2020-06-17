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Рубрика: Спорт

Аппетитные дыни

Впервые абсолютно все игры стартующего чемпионата России в прямом эфире покажут телеканалы холдинга "Матч ТВ"
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 132(8186)
Первым серьезным внутрироссийским соревнованием после длительной паузы, связанной с пандемией коронавируса COVID-19, станет стартующий в четверг чемпионат страны по регби.
Новичок элиты ЦСКА, победивший в Высшей лиге, намерен бросить серьезный вызов нашим грандам. Фото: Rugbycenter.ru Новичок элиты ЦСКА, победивший в Высшей лиге, намерен бросить серьезный вызов нашим грандам. Фото: Rugbycenter.ru
Новичок элиты ЦСКА, победивший в Высшей лиге, намерен бросить серьезный вызов нашим грандам. Фото: Rugbycenter.ru

Мастера овального мяча начинают свой турнир даже на день раньше, чем возобновляется наша футбольная Премьер-лига. И еще одна, пожалуй, главная отличительная особенность нового первенства регбистов: абсолютно все игры в прямом эфире покажут телеканалы холдинга "Матч ТВ". Такого в истории еще не было.

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За титул и медали побьются десять команд. Это "Енисей-СТМ" (Красноярск), "Красный Яр" (Красноярск), "Слава" (Москва), "ВВА-Подмосковье" (Монино), "Богатыри" (Краснодар), "Металлург" (Новокузнецк), "Локомотив-Пенза" (Пенза), "Булава" (Ростовская обл.), ЦСКА, "Стрела" (Казань). Клубы указаны в порядке занятых мест по итогам чемпионата России-2019.

Заметим, что элитный дивизион увеличился на два участника за счет победителя высшей лиги ЦСКА, основанного совсем недавно и поначалу выступавшего только в чемпионате Москвы и поднявшегося в классе клуба из столицы Татарстана.

В прошлом сезоне краснодарская команда называлась "Кубанью", а "Булава" представляла только Таганрог, а не всю Ростовскую область.

С 18 июня по 28 августа команды сыграют в один круг. Два сильнейших клуба регулярного чемпионата напрямую выйдут в полуфинал, а еще четыре участника проведут стыковые матчи за право оказаться в лучшем квартете.

Полуфиналы и финал пройдут до двух побед и состоятся уже в 2021 году. Коллективы из нижней четверки сыграют утешительный турнир, оспаривая места с седьмого по десятое.

Фото: РИА Новости
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Как рассказал генеральный директор Центра проведения соревнований Союза регбистов России (СРР) Эдуард Мелкумян, будут выполняться все предписания Роспотребнадзора по тестированию игроков, тренеров, судей и персонала на коронавирус, пока на матчах смогут присутствовать не более 10 процентов зрителей от общей вместимости стадионов с тем, чтобы строго соблюдалась необходимая социальная дистанция.

Что касается общего расклада сил, то в последние годы в чемпионате России доминируют команды из Красноярска. После пяти подряд (2006-2010) титулов "ВВА-Подмосковье" наступила длительная и продолжающаяся гегемония сибиряков. "Енисей-СТМ" за период с 2011 года семь раз завоевывал золотые медали, дважды побеждал "Красный Яр". У подмосковного клуба восемь сезонов подряд были бронзовые награды, в прошлом году "летчиков" с пьедестала подвинула "Слава", играющая на очень уютном, атмосферном столичном стадионе рядом с метро "Новослободская". Теперь же в спор признанных грандов наверняка вмешается ЦСКА. У этой команды весьма амбициозные планы.

В наших клубах хватает иностранных игроков. В основном это легионеры из Южной Африки и Грузии, за "Красный Яр" выступят два представителя такой уважаемой регбийной державы, как тихоокеанское Королевство Тонга.

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Напомним вкратце основные правила регби: играют 15х15 два тайма по 40 минут. Занос мяча в зачетное поле соперника ("попытка") - пять очков, последующая "реализация" ударом мяча ногой в пространство над перекладиной Н-образных ворот - два балла, штрафной удар с аналогичной целью и "дроп-гол" (удар с игры) - по три очка.

За победу в матче - четыре очка в турнирную таблицу, ничья - два, поражение - ноль. Предусмотрены два вида бонусов. Если у победителя на три и больше "попыток", чем у соперника, - плюс один балл. Команда, потерпевшая поражение с разницей в семь и менее игровых очков, получает балл так называемого "оборонительного бонуса".

Где будем смотреть

18 июня, четверг, "Матч ТВ"

15.00. "Локомотив" - "ВВА-Подмосковье". Прямая трансляция.

19 июня, пятница, "МАТЧ! Страна"

15.30. "Стрела" - ЦСКА. Прямая трансляция.

20 июня, суббота, "Матч ТВ"

09.00. "Красный Яр" - "Слава". Прямая трансляция.

"МАТЧ! Страна"

17.00. "Богатыри" - "Енисей-СТМ". Прямая трансляция.

19.30. "Булава" - "Металлург". Прямая трансляция.

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