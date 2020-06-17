Четыре россиянина арестованы за попытку ввоза наркотиков в Южную Корею

Служба безопасности южнокорейского порта Пусан сообщила об аресте четырех российских моряков, которые были задержаны при попытке провоза на территорию азиатской республики наркотических веществ. Об этом сообщает newsis.com со ссылкой на заявление службы безопасности порта.

Инцидент произошел 16 июня вечером на территории бухты Камхчон, которая находится в Пусане. Четверо российских моряков, из которых по имени назван только один - 34-летний Сергей Бунин, попытались пронести на территорию Республики Корея полиэтиленовый пакет, в котором было 18,24 грамма наркотического вещества гашиш.

По камерам наблюдения сотрудники службы безопасности заметили подозрительные действия неизвестных, которые что-то пытались перекинуть через ограждение. Сначала был задержан упомянутый Сергей Бунин, а затем три соучастника данного преступления. В настоящий момент следователи допрашивают арестованных.

В службе безопасности порта отметили, что в январе этого года был похожий инцидент, когда задержали двух российских моряков, которые также пытались пронести на территорию Южной Кореи наркотические вещества - пакет с марихуаной.