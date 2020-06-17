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17.06.2020 17:45
Рубрика: Власть

Включенное наблюдение

ЦИК, Общественная палата и омбудсмен проследят за чистотой голосования
Текст: Галина Мисливская
Центризбирком, Общественная палата РФ и Уполномоченный по правам человека в РФ договорились о совместной работе в ходе подготовки и проведения голосования по поправкам в Конституцию. В среду были подписаны соответствующие соглашения.

Документы касаются контроля за соблюдением прав граждан и выполнением санитарных требований в процессе голосования. ЦИК и ОПРФ будут совместно обучать наблюдателей и повышать информированность россиян о процедуре. А вместе с омбудсменом Центризбирком намерен проводить проверки по сигналам о нарушениях. "Я и мои коллеги готовы выполнять эти обязательства", - сказала глава ЦИК Элла Памфилова. "Надеюсь, что вместе мы сделаем именно то, чего от нас ждут люди, и ответим на все вызовы", - добавила она.

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ЦИК и ОПРФ уже накопили большой опыт совместной работы с тех пор, как общественное наблюдение вновь стало применяться на выборах в России. Например, в марте 2018 года порядка 100 тысяч наблюдателей следили за ходом президентской кампании. В марте этого года законом о поправках на Общественную палату была возложена обязанность координировать процесс наблюдения за общероссийским голосованием.

Глава ОПРФ Лидия Михеева сообщила, что уже более 280 тысяч человек по всей стране подали заявления на участие в наблюдении. "Не хочу сейчас забегать вперед, просто выражу надежду, что около 500 тысяч наблюдателей нам удастся оформить", - сказала она, добавив, что такое количество позволит обеспечить контроль за всеми видами голосования - и на участках, и на дому, и в дистанционном формате.

Прикрепиться к удобному участку можно до 21 июня

С аппаратом федерального омбудсмена у ЦИК не менее внушительный опыт взаимодействия - порядка 20 тысяч избирательных кампаний разных уровней.

"Мы с вами участвуем в большом историческом событии в нашей стране - внесении изменений в Основной Закон РФ", - отметила Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она и ее коллеги в регионах "развернули большую работу с тем, чтобы как минимум три главных принципа были соблюдены": это свобода волеизъявления, сохранение тайны голосования при использовании новых избирательных процедур и максимальная открытость процесса.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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Омбудсмен рассказала, что в ее адрес поступают сигналы о принуждении к электронному голосованию в Москве. Однако многие звонки "бывают как под копирку", отметила она. Тем не менее сообщения проверяются с участием органов прокуратуры, даже если заявитель не согласен обнародовать свое имя. "Свобода голосования должна быть обеспечена", - подчеркнула Москалькова.

Работу с обращениями ведет и ЦИК, напомнила Элла Памфилова. В частности, проверяются все сигналы о нарушениях, поступающие на "горячую линию". В комиссии делают все возможное, чтобы доверие к голосованию, как обычному, так и электронному, было самым высоким.

Глава ЦИК также сообщила, что уже подано порядка 800 тысяч заявок от желающих участвовать в онлайн-голосовании в Москве и Нижегородской области. При этом она напомнила, что прием обращений завершится в 14.00 21 июня. В те же сроки принимаются и заявления по системе "Мобильный избиратель". По данным ЦИК, уже более 1 млн человек обратились на портал госуслуг, в МФЦ, территориальные и участковые комиссии, чтобы проголосовать по месту нахождения.

Власть Работа власти Госуправление Госфонды и контрольные органы ЦИК Изменения в Конституцию РФ

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