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16.06.2020 22:44
Рубрика: Общество

...колбаса с газировкой

Диетологи назвали шесть самых вредных продуктов питания
Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Неделя № 131(8185)
Профессор Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА), врач персонифицированной медицины Маргарита Королева предупреждает: не все то полезно, что вкусно и красиво. Диетолог выделяет пять самых вредных продуктов.
Жир и сахар подобны опиатам - ненадолго дарят радость, снижают боль и успокаивают. Фото: iStock / macarosha Жир и сахар подобны опиатам - ненадолго дарят радость, снижают боль и успокаивают. Фото: iStock / macarosha
Жир и сахар подобны опиатам - ненадолго дарят радость, снижают боль и успокаивают. Фото: iStock / macarosha

Рафинированные сладости

Сочетание жира и сахара способствуют выработке биологически активных компонентов, которые, подобно опиатам, создают ощущение радости для человека, снижают боль, успокаивают. Но такой "тандем" не только вызывает зависимость, но и приводит к серьезным метаболическим изменениям - набору веса, формированию инсулиновой резистентности, а в итоге к сахарному диабету второго типа и болезням сердца.

Сладкая газировка

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Искусственная газация раздражает и давит на стенки желудка, распирает внутренние органы. Заменитель сахара снижает уровень собственного серотонина. А фосфорная кислота в составе при регулярном употреблении газировки снижает усвоение кальция, что может привести к кариесу и остеопорозу. Сладкие углеводы негативно воздействуют на микрофлору кишечника, вызывают процессы брожения и рост патогенной флоры. Искусственные пищевые красители и ароматизаторы вызывают расстройство желудка, могут приводить к воспалительным заболеваниям кишечника, аллергическим реакциям, а при длительном употреблении увеличивают риски развития онкозаболеваний.

Фастфуд

Неоднократно термически обработанное масло, в котором жарится картофель фри, булочка из несуществующей в природе белой муки с нулевой питательной ценностью... А котлету порой сложно назвать мясной - избыток жира, улучшителей вкуса и соли уж точно не пойдут на пользу.

Копчености

Копченые продукты находятся в первом ряду из всего списка онкопротекторов - продуктов питания, которые при регулярном использовании могут провоцировать развитие онкологических заболеваний. В копченых колбасах есть фенолы, альдегиды и ароматические углеводороды, образующиеся при использовании технологического дыма, избыточно много соли и жира, нитратов и нитритов, которые в организме переходят в нитрозаминовые соединения.

Соусы и кетчупы

Приготовленные промышленным способом соусы неизменно содержат сахар, глютен, глутамат натрия, консерванты, которые радуют вкусовые рецепторы, но приводят к аллергическим реакциям, задержке жидкости, набору массы тела и проблемам органов пищеварения.

Обезжиренные продукты

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Исчезновение натурального жира из продукта меняет его вкусовые качества. На этикетке указано "0 калорий", но все же, если он вкусный, несомненно, наполнен чем-то другим, например, маслом пальмовым, консервантами, искусственными подсластителями. В итоге к нулевым калориям добавляется нулевая польза и масса возможных проблем. Лучше предпочесть натуральные продукты с коротким сроком годности. Насыщенный жир крайне необходим: он укрепляет альвеолярную легочную ткань, входит в состав всех клеточных мембран, важен в производстве гормонов репродуктивной сферы и антистрессовой защиты, поддержании работы мозга.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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