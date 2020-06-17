"Динамо" объявило о создании второй команды

"Динамо-2" будет выступать в ПФЛ (третий по рангу дивизион чемпионата России. - Прим. "РГ"). В ближайшее время на совете ПФЛ будет определена зона, где будет играть новый коллектив - "Запад" или "Центр". Команда приступит к тренировкам со следующего понедельника.

- При этом молодежная команда будет сохранена и продолжит выступление в молодежном первенстве, которое с нового сезона будет ограничено возрастным потолком в 19 лет. Весь тренерский штаб чемпионской молодежной команды и ее персонал переходят в "Динамо-2", - говорится в сообщении на сайте "бело-голубых".