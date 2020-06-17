Дивизии имени Ф.Э. Дзержинского исполнилось 96 лет

Очередную годовщину отмечает одно из старейших воинских соединений России.

17 июня Отдельная орденов Жукова, Ленина, Октябрьской революции Краснознаменная дивизия оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии Российской Федерации отмечает 96-летие со дня образования.

Дивизия вписала немало ярких страниц в историю войск правопорядка, чем заслужила всенародное признание. Она ведет свою боевую летопись от отряда самокатчиков, автобронеотрядовцев, первых часовых Смольного. Создана 17 июня 1924 года на базе отряда специального назначения при Президиуме ВЧК.

Защищая Отечество в годы Великой Отечественной войны, воины-дзержинцы участвовали в боях под Москвой, Калугой, Новгородом, воевали на Западном и Волховском фронтах.

С 1988 года, солдаты и офицеры соединения всегда первыми оказывались в горячих точках. Дзержинцы обеспечивали режим чрезвычайного положения, участвовали в разоружении и ликвидации незаконных бандформирований в Баку, Сумгаите, Фергане, Нагорном Карабахе, Северной и Южной Осетии, в Приднестровье и Чеченской Республике.

Они обеспечивали общественный порядок и общественную безопасность в период проведения Олимпиады в Москве в 1980 году, Всемирной летней универсиады в Казани, XXII зимних Олимпийских и XI зимних Паралимпийских игр в Сочи, принимали активное участие в обеспечении общественной безопасности при проведении Чемпионата мира по футболу FIFA-2018. Многие солдаты и офицеры, отличившиеся в этот период, получили награды.

Ордена Кутузова Краснознамённый центр специального назначения "Витязь", входящий в состав дивизии, считается родоначальником спецназа войск правопорядка. Подразделение было создано в 1977 году по инициативе начальника внутренних войск МВД СССР генерала армии Ивана Кирилловича Яковлева.

Именно в ЦСН "Витязь" зародилась традиция сдачи квалификационных испытаний на право ношения крапового берета, который является символом Росгвардии. В 2017 году Указом Президента Российской Федерации Центр специального назначения "Витязь" за отличие при выполнении служебно-боевых задачи в ходе контртеррористических операций и проявленные личным составом мужество и самоотверженность был удостоен высокой государственной награды - ордена Кутузова.

У дзержинцев - 12 золотых звезд Героев Советского Союза и 19 Героев Российской Федерации.

Солдаты и офицеры соединения участвовали в историческом параде 7 ноября 1941-го и в Параде Победы 24 июня 1945 года. Именно они бросали знамена и штандарты поверженных фашистских армий к подножию Мавзолея.

В пресс-служба Росгвардии сообщили, что в этом году в парадном расчете Росгвардии по главной площади страны пройдет 421 военнослужащий ведомства. В состав парадного расчета входят три командные и три знаменные группы, в том числе одна - для исторических знамен, две парадные роты по 200 человек, вооруженных автоматами АК-200. Механизированную колонну из 10 единиц техники Росгвардии в параде представят отечественные бронированные автомобили "Тигр", "Патруль" и "Урал".