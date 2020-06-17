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17.06.2020 19:29
Рубрика: Общество

Уйти от диабета

Доказан эффект российской методики
Текст: Татьяна Батенёва
Российская газета - Спецвыпуск № 132(8186)
Авторитетный журнал The Lancet Diabetes & Endocrinology опубликовал отчет об исследовании, которое показало огромную эффективность диеты и физических упражнений в лечении сахарного диабета 2 типа.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В исследовании приняли участие 150 человек, средний возраст испытуемых был 42 года. Их разделили на две группы: одна получала стандартное лечение, а вторая следовала программе изменения образа жизни. Она включала 12 недель интенсивной низкокалорийной диеты, затем пациенты перешли на обычное низкокалорийное питание. Участники второй группы занимались не менее 150 минут в неделю физическими упражнениями и должны были проходить не менее 10 тысяч шагов в день. Через год участники из второй группы снизили свой вес в среднем на 12 килограммов, у 61 процента из них диабет ушел в полную ремиссию. В группе стандартного лечения ремиссия наступила лишь у 12 процентов. В пресс-релизе профессор медицинского колледжа Weill Cornell Шарад Тагери заявил, что эти данные должны поменять принципы лечения сахарного диабета 2 типа.

Фото: iStock
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Остается напомнить, что подобных результатов с помощью физических нагрузок и правильного питания в течение многих лет добивался российский физиолог Борис Жерлыгин, создатель и бессменный руководитель оздоровительного клуба "Прощай, диабет!". После года занятий члены его клуба не только нормализовали уровень глюкозы в крови, но и отказывались от приема лекарств. Однако получить признание своей методики у официальной эндокринологии ему так и не удалось, и теперь он чаще практикует за границей, избавляя людей от диабета 2 типа. Однако публикаций, подтверждающих этот подход и реальный приоритет российского специалиста, с каждым годом появляется все больше.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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