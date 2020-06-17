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17.06.2020 11:16
Рубрика: Общество

Экологи возражают против отмены экологической экспертизы

Текст: Елена Березина
Экологи возражают против отмены государственной экологической экспертизы (ГЭЭ).
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Всемирный фонд дикой природы (WWF) направил помощнику президента РФ - начальнику Государственно-правового управления Президента РФ Ларисе Брычевой, а также в комитеты Госдумы по транспорту и строительству, по экологии и окружающей среде, по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям возражения к законопроекту, касающемуся приоритетных объектов транспортной инфраструктуры.

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Экологи утверждают, что законопроект содержит целый ряд недопустимых положений, которые негативно скажутся на сохранении ценных экосистем, обеспечении экологической безопасности и реализации прав граждан. "Проект подразумевает создание особого режима для осуществления деятельности по строительству, реконструкции и вводу в эксплуатацию приоритетных объектов транспортной инфраструктуры. При этом предложения противоречат принципам охраны окружающей среды, закрепленным законом "Об охране окружающей среды", - говорится в письме (есть в распоряжении "РГ").

В фонде отмечают, что поправки могут привести к фрагментации ценных экосистем, прежде всего в границах ООПТ и существенно снизят качество оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на состояние окружающей среды.

Больше всего возражений вызывает у экологов статья 10 законопроекта, которая предлагает исключить из числа объектов государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) все объекты, связанные в той или иной степени с размещением, строительством и реконструкцией объектов капитального строительства, перечисленными в Федеральном законе "Об экологической экспертизе". В случае принятия поправок не будет обеспечена экологическая безопасность объектов, которые могут иметь значительное негативное воздействие на окружающую среду. Принятие законопроекта фактически лишит граждан и общественные организации возможности участвовать в обсуждении планируемой хозяйственной деятельности и представлять комментарии, замечания к материалам ОВОС объектам, связанным с обращением с отходами, отнесенным к I категории, т.е. наиболее экологически опасным.

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Ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что ГЭЭ отменена не будет. "Именно государственная экологическая экспертиза выступает гарантом соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды при проведении оценки воздействия на нее, а также обоснованности предлагаемых решений с учетом мнения общественности. Ее отмена приведет к нарушениям конституционного права граждан РФ на благоприятную окружающую среду", - подчеркнул глава Минприроды России. Предлагаемая замена инструменту ГЭЭ в виде проведении экспертизы проектной документации в соответствии с Градостроительным кодексом РФ является недопустимой, так как предмет градостроительной экспертизы значительно уже предмета ГЭЭ, указывали в Минприроды.

Общество Экология Законопроекты и комментарии

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