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17.06.2020 15:49
Рубрика: Культура

Et Cetera откроет сезон премьерой спектакля по мемуарам Смоктуновского

Текст: Варвара Карпеева
В Московском театре Et Cetera в Эфросовском зале, размеры которого позволяют соблюсти требуемые нормы социальной дистанции, прошли первые очные репетиции.
Фото: Олег Хаимов/ пресс-служба Et cetera Фото: Олег Хаимов/ пресс-служба Et cetera
Фото: Олег Хаимов/ пресс-служба Et cetera

"Мы планируем выпустить два спектакля, премьеры которых не состоялись по причине карантина. "Быть" по военным мемуарам Иннокентия Смоктуновского и "#ОСТОРОЖНОБАСНИ" по басням Влада Маленко. Параллельно будем восстанавливать текущий репертуар театра, - сказал на сборе труппы художественный руководитель Et cetera Александр Калягин. - До 22 июня мы проведем застольные репетиции, затем уйдем в отпуск, а августе уже приступим к полноценной работе. Мы все соскучились, онлайн-общение не заменит живого контакта. Ориентировочно 12 сентября мы откроем новый сезон. Надеемся, что откроемся в это время, но сегодня условия открытия сезона нам диктует Роспотребнадзор, а не Министерство культуры".

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Премьера спектакля "Быть" по военным воспоминаниям Иннокентия Смоктуновского в постановке Екатерины Гранитовой должна была состояться 9 мая 2020 года, но перенесена на 12 сентября. В основу сюжета легли автобиографические книги Смоктуновского "Покой нам только снится", "Быть", "Ненавижу войну" и книга Анатолия Кима "Гений. Повесть о Смоктуновском". К сентябрю готовит премьеру "Осторожно. Басни" и Влад Маленко; в начале сезона к работе в Et Cetera приступит режиссер Роман Феодори, который поставит пьесы "К звездам" Наталии Мошиной и "Памятник" Владимира Жеребцова.

В Эфросовском зале Владимир Скворцов начнет репетировать пьесу Питера Шеффера "Любовный напиток". В планах театра также постановки режиссеров Адольфа Шапиро, Александра Тителя и Бориса Морозова.

Выпускников театральных вузов в Et Cetera будут ждать в середине августа, когда театр откроет запись на актерские прослушивания. О точной дате объявят после 12 августа.

Культура Театр Драматический театр Гид-парк

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