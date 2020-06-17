Et Cetera откроет сезон премьерой спектакля по мемуарам Смоктуновского

В Московском театре Et Cetera в Эфросовском зале, размеры которого позволяют соблюсти требуемые нормы социальной дистанции, прошли первые очные репетиции.

"Мы планируем выпустить два спектакля, премьеры которых не состоялись по причине карантина. "Быть" по военным мемуарам Иннокентия Смоктуновского и "#ОСТОРОЖНОБАСНИ" по басням Влада Маленко. Параллельно будем восстанавливать текущий репертуар театра, - сказал на сборе труппы художественный руководитель Et cetera Александр Калягин. - До 22 июня мы проведем застольные репетиции, затем уйдем в отпуск, а августе уже приступим к полноценной работе. Мы все соскучились, онлайн-общение не заменит живого контакта. Ориентировочно 12 сентября мы откроем новый сезон. Надеемся, что откроемся в это время, но сегодня условия открытия сезона нам диктует Роспотребнадзор, а не Министерство культуры".

Премьера спектакля "Быть" по военным воспоминаниям Иннокентия Смоктуновского в постановке Екатерины Гранитовой должна была состояться 9 мая 2020 года, но перенесена на 12 сентября. В основу сюжета легли автобиографические книги Смоктуновского "Покой нам только снится", "Быть", "Ненавижу войну" и книга Анатолия Кима "Гений. Повесть о Смоктуновском". К сентябрю готовит премьеру "Осторожно. Басни" и Влад Маленко; в начале сезона к работе в Et Cetera приступит режиссер Роман Феодори, который поставит пьесы "К звездам" Наталии Мошиной и "Памятник" Владимира Жеребцова.

В Эфросовском зале Владимир Скворцов начнет репетировать пьесу Питера Шеффера "Любовный напиток". В планах театра также постановки режиссеров Адольфа Шапиро, Александра Тителя и Бориса Морозова.

Выпускников театральных вузов в Et Cetera будут ждать в середине августа, когда театр откроет запись на актерские прослушивания. О точной дате объявят после 12 августа.