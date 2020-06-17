Et Cetera откроет сезон премьерой спектакля по мемуарам Смоктуновского

"Мы планируем выпустить два спектакля, премьеры которых не состоялись по причине карантина. "Быть" по военным мемуарам Иннокентия Смоктуновского и "#ОСТОРОЖНОБАСНИ" по басням Влада Маленко. Параллельно будем восстанавливать текущий репертуар театра, - сказал на сборе труппы художественный руководитель Et cetera Александр Калягин. - До 22 июня мы проведем застольные репетиции, затем уйдем в отпуск, а августе уже приступим к полноценной работе. Мы все соскучились, онлайн-общение не заменит живого контакта. Ориентировочно 12 сентября мы откроем новый сезон. Надеемся, что откроемся в это время, но сегодня условия открытия сезона нам диктует Роспотребнадзор, а не Министерство культуры".
Премьера спектакля "Быть" по военным воспоминаниям Иннокентия Смоктуновского в постановке Екатерины Гранитовой должна была состояться 9 мая 2020 года, но перенесена на 12 сентября. В основу сюжета легли автобиографические книги Смоктуновского "Покой нам только снится", "Быть", "Ненавижу войну" и книга Анатолия Кима "Гений. Повесть о Смоктуновском". К сентябрю готовит премьеру "Осторожно. Басни" и Влад Маленко; в начале сезона к работе в Et Cetera приступит режиссер Роман Феодори, который поставит пьесы "К звездам" Наталии Мошиной и "Памятник" Владимира Жеребцова.
В Эфросовском зале Владимир Скворцов начнет репетировать пьесу Питера Шеффера "Любовный напиток". В планах театра также постановки режиссеров Адольфа Шапиро, Александра Тителя и Бориса Морозова.
Выпускников театральных вузов в Et Cetera будут ждать в середине августа, когда театр откроет запись на актерские прослушивания. О точной дате объявят после 12 августа.