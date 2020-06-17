Facebook разрешит пользователям отключать политическую рекламу

Компания Facebook даст пользователям в США возможность отключать политическую рекламу во время предвыборной кампании 2020 года. Кроме того, руководство соцсети, которое политики подвергали критике за недостаточное противодействие вредоносной политической информации, сформирует специальный центр, посвященный голосованию на президентских выборах в США.

Как следует из заявления Facebook, этот центр предоставит пользователям "достоверные сведения о процессе голосования, а также объяснит, как зарегистрироваться в качестве избирателя". В компании заявляют, что, согласно проведенным исследованиям, большинство пользователей заинтересованы в такой информации, поскольку из-за пандемии коронавируса многие штаты внесли изменения в избирательный процесс.

На пятницу намечены виртуальные слушания в спецкомитете по разведке палаты представителей США, на которых выступят руководители крупных IT-компаний. Их главная тема - обеспечение безопасности предстоящих 3 ноября выборов президента страны от предполагаемого иностранного вмешательства.