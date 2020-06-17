ФСБ перекрыла 15 каналов контрабанды леса из России

ФСБ России в прошедшем году ликвидировано 15 таких каналов контрабанды леса из нашей страны с общим оборотом свыше 12 миллиардов рублей.

В Республике Бурятия, Забайкальском, Приморском, Хабаровском краях, Новосибирской области возбуждены уголовные дела по фактам контрабанды древесины в Китай объемом более 60 тысяч кубометров. Об этом заявил Генеральный прокурор Игорь Краснов, выступая с ежегодным докладом в Совете Федерации.

По его словам Генеральной прокуратурой и Федеральной службой безопасности с привлечением правоохранительных и контролирующих органов приняты дополнительные меры по выявлению и пресечению незаконного вывоза древесины. Кроме того, по его словам, прокурорского вмешательства потребовали случаи ненадлежащей подготовки к пожароопасному сезону, повлекшие значительный рост в прошедшем году числа и площади лесных пожаров.

"Ежегодно увеличивается также площадь вырубленных, поврежденных лесов. Она уже превышает 30 миллионов гектаров", - сообщил глава надзорного ведомства. При этом, по его данным, материалы лесоустройства 85 процентов лесов не обновлялись свыше 10 лет, что препятствует ведению лесного хозяйства, инвентаризации и кадастрового учета.