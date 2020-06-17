Европейская федерация гандбола (ЕГФ) провела жеребьевку основного отборочного раунда чемпионата Старого Cвета среди мужских команд 2022 года. Российская дружина в группе 3 квалификации встретится с Чехией, Украиной и командой Фарерских Островов.

Всего образовано восемь квартетов. Путевки на Евро-2022 получат по две лучшие команды от каждой четверки плюс еще четыре сборных, занявших третьи места с лучшими дополнительными показателями.

На Евро-2022 в словацких городах Братислава, Кошице, венгерских Будапеште, Дебрецене и Сегеде выступят 24 сборные. Путевки на турнир уже получили команды стран-организаторов плюс действующий обладатель континентального "золота" Испания и вице-чемпион Хорватия.

Напомним, что предыдущий январский Евро-2020 сборная России откровенно провалила, заняв худшее в своей истории 22-е место из 24 участников.