Где и почем можно отдохнуть этим летом

Пандемия перевернула все с ног на голову, заставив пересмотреть свои летние планы. Прежде всего в отношении зарубежных курортов. Зато открылись новые возможности для внутреннего туризма. Что же готовы предложить туроператоры России и Беларуси и на сколько это удовольствие потянет, изучили репортеры "СОЮЗа".

Как в России

Перезапуск внутреннего туризма намечен на 1 июля. Пока же в регионах, а лидеры здесь Крым и Краснодарский край, принимают гостей только с местной пропиской. Причем для заселения помимо санаторно-курортной карты необходимо предъявить еще и справку об эпидемиологическом окружении, а также результаты теста на "COVID-19".

Средняя стоимость путевки в санаторий с лечением пока остается на уровне прошлого года и зависит от категории размещения и оказываемых услуг. Так, в санаториях Краснодарского и Ставропольского краев, Крыма и Московской области при стандартном размещении одного человека с лечением на 14 дней цены стартуют от 35 тысяч рублей.

Главной фишкой сезона станут новые направления отдыха: Калининградская область, Хакасия, Байкал, горный Алтай... Причем на этих маршрутах впервые появились чартеры и пакетные программы "все включено". В стоимость такого пакета входят авиаперелет, проживание, питание, экскурсия...

Своими чартерными программами при поддержке Ростуризма "обзавелись" такие туроператоры, как ANEX Tour, TUI, "Библио-Глобус", а также "Пегас Туристик".

Свою чартерную программу на Байкал впервые организовал туроператор TUI. Первый вылет из Москвы - 4 июля. На базе чартерной программы формируются экскурсионные туры продолжительностью 9 дней и 8 ночей. Минимальные цены - от 42 785 рублей на человека при двухместном номере. В цену включены перелет, проживание в отеле "три звезды", трансферы, транспортное обслуживание, питание по программе "полный пансион" и базовые экскурсии (обзорная по Улан-Удэ и экскурсия по восточному побережью Байкала).

Главной фишкой сезона становятся новые направления: Хакасия, Байкал, Калининград, Алтай...

ANEX Tour предлагает экотуры в Хакасию. Программа стартует 19 июля.

Стоимость чартерных туров из Москвы составит от 69 тысяч рублей на неделю и от 104 тысяч на 14 дней на двоих. Недельный экскурсионный пакет со спецмаршрутом обойдется в 89 тысяч рублей и более на двоих. Пакет включает размещение в отеле, перелет, трансфер, питание, услуги гида. Отдыхающие смогут посетить три региона Сибири за одну неделю - Красноярский край, Хакасию и Тыву. Некоторые программы предполагают корректировку маршрута.

В июне чартерные рейсы в Калининград начнет выполнять "Библио-Глобус": из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Старт полетной программы намечен на 24 июня. Недельный отдых на двоих с вылетом из Москвы будет стоить около 22 тысяч рублей, а сити-брейк на выходные - 11 тысяч.

Пакетные туры на Алтай формирует "Пегас Туристик". Минимальная цена для двоих на неделю в начале июля с вылетом из Москвы - от 54 тысяч рублей.

По-прежнему популярен пляжный отдых. Крупные туроператоры организуют чартерные пакетные программы в Краснодарский край и Крым. Например, бюджетный тур в Сочи с перелетом на неделю для семьи из трех человек (двое взрослых и ребенок) с завтраком в отеле "три звезды" можно купить за 35 тысяч рублей; с двухразовым питанием такой тур будет стоить около 45 тысяч; по системе "все включено" - в два раза дороже. Отели могут находиться вдали от моря. Первая береговая линия отелей "4 звезды" и "5 звезд" по системе "все включено" обойдется семье примерно в 200 тысяч рублей.

Побережье Крыма в среднем подороже на 10-20 тысяч рублей. Так, за недельный отдых с завтраком семье из трех человек придется заплатить около 50 тысяч рублей.

Есть предложения автобусных туров с выездом из Москвы по Золотому кольцу, Тверской и Нижегородской областям. Популярный тренд этих направлений - "путешествуем и дегустируем". Есть специальные гастрономические туры, интерактивные экскурсионные программы для любителей активного отдыха и экотуризма. Туристов ждут различные экотропы. В среднем за трехдневную программу с питанием и трансфером придется выложить от 15 тысяч рублей, на уикенд - от 5 тысяч рублей.

В топе у "неорганизованных" туристов Москва, Санкт-Петербург, Казань...

Экскурсионный туризм в Беларуси возрождается, и здесь с нетерпением ждут россиян. Фото: Роман Щербенков/СОЮЗ

А как в Беларуси?

Повышенная осторожность - этими двумя словами можно охарактеризовать отношение белорусов к отдыху вдали от дома. Поскольку традиционные зарубежные центры притяжения путешественников только начинают приоткрывать свои границы, единственным стопроцентно реальным вариантом организации отпуска и каникул остается внутренний туризм или оздоровление в отечественных санаториях.

В прошлом сезоне российские отдыхающие составляли основную массу зарубежных гостей в белорусских здравницах. В начале лета-2020 число россиян, мягко говоря, пока невелико: транспортное сообщение между странами-соседками для частных лиц сведено к минимуму, да и перспектива двухнедельной самоизоляции по возвращении мало кого обрадует. Снижение внутреннего спроса также наложило отпечаток на летний сезон. Из 100 с небольшим белорусских санаториев в весенние месяцы временно закрывалось около 40. Загрузка оставшихся в начале этого месяца составляла в среднем немногим более 15 процентов. Лед недоверия к отдыху вне полной самоизоляции растаял с приходом жары. По свидетельству директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадия Болбатовского, в эти дни виден устойчивый рост спроса на путевки:

- Если на июнь мест много, то что касается августа - уже вопрос, потому что массовой отмены бронирования, даже среди зарубежных гостей, не наблюдается.

Популярны туры по Золотому кольцу России, в которые теперь включают дегустацию блюд

Неплохой вариант отдыха по-белорусски в условиях коронавируса - агроусадьбы. Расположены они в сельской местности, как правило, в малолюдных местах. Природа, свежий воздух, дары леса - тут тебе сразу три в одном: и отдых, и оздоровление, и самоизоляция. Увы, панические настроения весны внесли существенные коррективы и в поведение потенциальных клиентов, и в настрой хозяев усадеб. Недавно председатель правления общественного объединения "Отдых в деревне" Валерия Клицунова в беседе с журналистами рассказывала: мол, часть владельцев агроусадеб приостановила деятельность, а некоторые и вовсе самоизолировались на собственных участках. Летом, конечно, спрос потихоньку восстанавливается, а хозяева мест размещения научились проводить дезинфекцию, соблюдать принципы дистанцирования и т.д. Зато крупным объектам, рассчитанным на проведение дней рождения или свадеб с большим количеством гостей, пришлось туго: вынуждены были переориентироваться под требования жизни при COVID-19, и доходы заметно упали. Прогноз Валерии Клицуновой на летний период: пока зарубежные курорты недоступны, будет популярен достаточно бюджетный семейный отдых в малолюдных местах, продолжительность - неделя или чуть больше.

Экскурсионный туризм возрождается, но пока медленно. Некоторые турфирмы уже организуют сборные экскурсии по Беларуси, в основном продолжительностью 1-2 дня. Это хорошо, хотя владельцы гостиниц все равно не в восторге: загрузка отелей по сравнению с прошлым летом существенно ниже. Кстати, хит гостиничных предложений этого сезона - самоизоляция с комфортом и предоставлением скидок при длительном пребывании. А почему бы и нет?..

С наступлением лета некоторые страны стали смягчать, а то и вовсе отменили карантин. Первый чартер из Беларуси был в июне в Албанию. Он, похоже, стал событием не только для двух стран, но и для всей Европы. Пробный чартер в Египет запланирован на 4 июля. Тем временем белорусский Минздрав актуализировал список стран, по прибытии из которых граждане не обязаны находиться в самоизоляции в течение 14 дней. Увы, России в этом перечне нет. Впрочем, и белорусы пока не могут отправиться на российские курорты. Когда ситуация изменится? На прошлой неделе заместитель Премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко сообщил журналистам, что Правительство страны предложило российским коллегам снять ограничения на туристические поездки: "Мы предложили сроки, чтобы сделать это как можно скорее. Мы готовы сделать это сейчас. Все зависит от наших партнеров из Российской Федерации".