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Рубрика: Экономика

Генпрокуратура разберется с увольнениями под предлогом пандемии

Текст: Иван Егоров

Введенный режим самоизоляции безответственные работодатели использовали как повод не платить зарплату сотрудникам, а во многих случаях просто их уволить. Об этом заявил сегодня во время своего ежегодного доклада Совету Федерации Генеральный прокурор Игорь Краснов. По его словам, текущая ситуация прокурорами тщательно отслеживается и каждому факту нарушения трудовых прав граждан дается принципиальная правовая оценка.

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
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Как сообщил Краснов, к злостным неплательщикам зарплаты применялись меры уголовно-правового воздействия. Так по материалам прокурорских проверок в прошлом году было возбуждено более одной тысячи уголовных дел. Всего, по его данным, в 2019 году прокуроры выявили 573 тысячи нарушений трудовых прав граждан. В целом, как заявил генпрокурор, благодаря прокурорским мерам реагирования удалось обеспечить погашение долгов по заработной плате на общую сумму в 27 миллиардов рублей, и восстановить права полумиллиона работников.

Экономика Работа Охрана труда Правительство Генпрокуратура Пандемия коронавируса COVID-19

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