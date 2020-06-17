Генпрокуратура разберется с увольнениями под предлогом пандемии

Введенный режим самоизоляции безответственные работодатели использовали как повод не платить зарплату сотрудникам, а во многих случаях просто их уволить. Об этом заявил сегодня во время своего ежегодного доклада Совету Федерации Генеральный прокурор Игорь Краснов. По его словам, текущая ситуация прокурорами тщательно отслеживается и каждому факту нарушения трудовых прав граждан дается принципиальная правовая оценка.

Как сообщил Краснов, к злостным неплательщикам зарплаты применялись меры уголовно-правового воздействия. Так по материалам прокурорских проверок в прошлом году было возбуждено более одной тысячи уголовных дел. Всего, по его данным, в 2019 году прокуроры выявили 573 тысячи нарушений трудовых прав граждан. В целом, как заявил генпрокурор, благодаря прокурорским мерам реагирования удалось обеспечить погашение долгов по заработной плате на общую сумму в 27 миллиардов рублей, и восстановить права полумиллиона работников.