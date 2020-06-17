Генпрокурор рассказал в Совфеде о проделанной работе и стоящих задачах

Генеральный прокурор Игорь Краснов в среду выступил со своим первым ежегодным докладом в Совете Федерации. Во время прямой видеотрансляции из верхней палаты парламента было видно, что глава надзорного ведомства не просто читает доклад ради доклада - он действительно отвечает и даже внутренне переживает за каждое сказанное слово.

Краснов не только отчитался перед сенаторами за работу прокуроров в прошлом году, то есть тот период, когда ведомство возглавлял еще Юрий Чайка, но и подвел итоги своей работы.

"Считаю также важным обозначить задачи органов прокуратуры на текущий и последующий периоды, особенно с учетом распространения пандемии и вызванных этим негативных социальных и экономических последствий", - заявил Краснов.

Это, по его словам, касается и возмещения всех положенных выплат медикам, которые борются с пандемией, и соблюдения прав остальных граждан.

В частности, введенный режим самоизоляции безответственные работодатели использовали как повод не платить зарплату сотрудникам, а во многих случаях - просто их увольнять, отметил Генпрокурор. "Текущая ситуация прокурорами тщательно отслеживается, и каждому факту нарушения трудовых прав граждан дается принципиальная правовая оценка", - подчеркнул Краснов.

Он сообщил, что к злостным неплательщикам зарплаты будут применяться меры уголовно-правового воздействия. Так, например, в прошлом году по материалам прокурорских проверок было возбуждено более тысячи уголовных дел.

В целом благодаря прокурорским мерам реагирования в прошлом году удалось обеспечить погашение долгов по зарплате на общую сумму 27 миллиардов рублей и восстановить права полумиллиона работников. Также, по словам Краснова, за последние месяцы с рядом проблем, связанных с самоизоляцией и дистанционным обучением, столкнулись и семьи. В связи с чем принимаются дополнительные меры по надзору за соблюдением прав несовершеннолетних в сфере образования, в том числе выпускников 11 классов.

На контроле остаются вопросы организации летнего отдыха и предоставления выплат на детей. Кроме того, глава надзорного ведомства сообщил, что в ближайшее время на координационном совещании руководителей правоохранительных органов планируется обсудить проблемы, касающиеся преступных посягательств на жизнь и здоровье детей, в том числе домашнего насилия.

Что касается общего числа жалоб граждан, то в органы прокуратуры в прошлом году поступило более пяти миллионов обращений, из которых пятая часть - во время личного приема прокуроров. По словам Краснова, эти обращения являются определенным индикатором состояния законности, а для прокуроров - еще и ориентирами при планировании надзорных мероприятий.

Чаще всего граждане обращались в прокуратуру по вопросам соблюдения трудовых прав - 142 тысячи жалоб, защиты несовершеннолетних - 56 тысяч, законности в сфере ЖКХ - 127 тысяч, землепользования - 49 тысяч, охраны окружающей среды - 34 тысячи.

По-прежнему, как сообщил Генпрокурор, значительное число жалоб поступает на действия и решения следователей и дознавателей - 702 тысяч. При этом порядка 70% обращений по вопросам расследования обусловлено недовольством работой органов внутренних дел.

Во многих случаях, как отметил Краснов, доводы жалоб находят свое подтверждение. Например, удовлетворено более трети обращений о нарушениях прав вкладчиков и в сфере безопасности дорожного движения.

Всего по результатам разрешения заявлений прокурорами пресечено 550 тысяч нарушений законов, внесено более 415 тысяч актов реагирования. "Безусловно, мы продолжим эту работу, будем добиваться оказания реальной помощи людям. Такая задача перед прокурорами поставлена", - подчеркнул Краснов.

В свою очередь, председатель Совета федерации Валентина Матвиенко положительно оценила как сам доклад Краснова, так и работу Генпрокуратуры. "По итогам доклада видно, что проделана колоссальная работа. Нет ни одной сферы, которая не была бы в поле зрения прокуратуры", - сказала спикер. - По количеству обращений в прокуратуру видно, что это один из немногих институтов, у которых есть такое высокое доверие граждан".

По ее словам, из доклада Генпрокурора очевидна преемственность и сохранение ключевых направлений деятельности. И также заметен свежий взгляд и новые усиленные акценты главы ведомства, в первую очередь на защиту социальных прав граждан и на меры превентивного характера.

Как заверил Краснов, Генпрокуратура будет не только защищать права граждан, но и продолжит принципиальную борьбу с коррупцией. Например, по итогам контроля за расходами чиновников в прошлом году судами удовлетворены иски прокуроров о взыскании в пользу государства имущества на сумму свыше 20 миллиардов рублей.