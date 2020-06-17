Германия увеличит взносы в бюджет Евросоюза

Дополнительное ежегодное бремя для Германии может составить около 13 миллиардов евро в связи с новыми бюджетными планами Евросоюза, говорится в ответе федерального правительства на запрос члена парламента от СвДП Геральда Ульриха.

При этом отмечается, что сумма взноса увеличится на 46 процентов. По данным немецкого МИД, средний текущий вклад в рамках ЕС составляет около 28 миллиардов евро в год. В ответе на парламентский запрос также говорится, что в Еврокомиссии пока не вся необходимая информация доступна для окончательной оценки. Поэтому можно лишь предварительно обсуждать увеличение взноса на 13 миллиардов евро.

Ситуацию вокруг взносов Германии прояснил заместитель председателя комиссии бундестага по делам Европы Маркус Тенс (СДПГ). "Бюджет ЕС на следующие семь лет хронически недофинансирован, - указал парламентарий. - Мы договорились в коалиционном соглашении об укреплении его. Выход Великобритании из Евросоюза показал, что вклад Германии в бюджет ЕС будет и должен увеличиваться". По словам Тенса, только Brexit увеличивает взнос Берлина в так называемые многолетние финансовые рамки ЕС (MFR) с 20 до 24,5 процента.

Точная сумма национальных взносов будет известна только тогда, когда государства-члены договорятся о следующем долгосрочном бюджете, дали понять в Брюсселе. Видео-конференция глав-государств и правительства пройдет в пятницу. Последнее предложение Еврокомиссии предусматривает бюджетные рамки в 1,1 триллиона евро на период с 2021 по 2027 год, включающие взносы стран-членов, собственные средства ЕС, а также поступления от налогов и сборов. Кроме того, должен быть утвержден план по активизации экономики Евросоюза в размере 750 миллиардов евро.