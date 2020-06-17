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17.06.2020 14:31
Рубрика: В мире

Германия увеличит взносы в бюджет Евросоюза

Текст: Александр Саможнев

Дополнительное ежегодное бремя для Германии может составить около 13 миллиардов евро в связи с новыми бюджетными планами Евросоюза, говорится в ответе федерального правительства на запрос члена парламента от СвДП Геральда Ульриха.

При этом отмечается, что сумма взноса увеличится на 46 процентов. По данным немецкого МИД, средний текущий вклад в рамках ЕС составляет около 28 миллиардов евро в год. В ответе на парламентский запрос также говорится, что в Еврокомиссии пока не вся необходимая информация доступна для окончательной оценки. Поэтому можно лишь предварительно обсуждать увеличение взноса на 13 миллиардов евро.

Фото: EPA-EFE/Andrzej Grygiel
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Ситуацию вокруг взносов Германии прояснил заместитель председателя комиссии бундестага по делам Европы Маркус Тенс (СДПГ). "Бюджет ЕС на следующие семь лет хронически недофинансирован, - указал парламентарий. - Мы договорились в коалиционном соглашении об укреплении его. Выход Великобритании из Евросоюза показал, что вклад Германии в бюджет ЕС будет и должен увеличиваться". По словам Тенса, только Brexit увеличивает взнос Берлина в так называемые многолетние финансовые рамки ЕС (MFR) с 20 до 24,5 процента.

Точная сумма национальных взносов будет известна только тогда, когда государства-члены договорятся о следующем долгосрочном бюджете, дали понять в Брюсселе. Видео-конференция глав-государств и правительства пройдет в пятницу. Последнее предложение Еврокомиссии предусматривает бюджетные рамки в 1,1 триллиона евро на период с 2021 по 2027 год, включающие взносы стран-членов, собственные средства ЕС, а также поступления от налогов и сборов. Кроме того, должен быть утвержден план по активизации экономики Евросоюза в размере 750 миллиардов евро.

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