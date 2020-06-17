Главы МИД Индии и КНР договорились разрешить опасную ситуацию на границе

Министры иностранных дел Китая и Индии в ходе телефонных переговоров "договорились справедливо решить сложную ситуацию на границе, вызванную столкновением в долине реки Галван". Об этом говорится в заявлении МИД КНР.

Также глава китайского дипведомства Ван И призвал индийскую сторону "следовать важному консенсусу, достигнутому лидерами двух стран, посредством имеющихся каналов, включая механизм встреч спецпредставителей Китая и Индии по пограничным вопросам и механизм встреч пограничных войск двух стран, укреплять взаимодействие и координацию по вопросам надлежащего урегулирования пограничных вопросов".

Глава внешнеполитического ведомства Индии Субраманьям Джайшанкар ответил, что "Индия готова, исходя из общего положения в двусторонних отношениях, совместно с Китаем осуществлять консенсус лидеров двух стран и путем диалога мирным путем решать конфликты в приграничных районах".

В частности, стороны договорились соблюдать соглашения, достигнутые 6 июня на переговорах начальника индийского 14-го корпуса генерал-лейтенанта Хариндера Сингха и командующего Южно-Синьцзянским военным округом генерал-майора НОАК Лю Линя.

Очередное обострение противостояния в районе спорных территорий в Ладакхе (Кашмир) в долине реки Галван на границе Индии и КНР произошло 15 июня. В результате столкновения индийских и китайских военных с обеих сторон есть убитые и раненые. При этом огнестрельное оружие не использовалось, в ход шли камни и палки. Каждая из сторон обвиняет другую в провокации.

Премьер-министр Индии выступил 17 июня с заявлением, в котором сказано, что "Индия хочет мира. Но провокация получит решительный отпор. Страна будет гордиться тем, что наши солдаты погибли на поле боя. Я призываю всех вас почтить память погибших двухминутным молчанием". Также на вечер 19 июня в связи с пограничным кризисом назначено совещание всех партий Индии. Председательствовать будет Нарендра Моди.

Ранее 17 июня РИА Новости сообщили со ссылкой на МИД Индии, что видеоконференция глав внешнеполитических ведомств Индии, КНР и России, назначенная на 23 июня, отложена на неопределенный срок.