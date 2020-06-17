Голос кино и стиля: вышла в свет серия подкастов от Марии Лемешевой

Первые записи уже доступны для слушателей на крупнейших онлайн-платформах на двух тематических каналах: "Еще то кино!" и "Стиль жизни". На канале о кинематографе подкасты распределяются по трем рубрикам: "Великая история", "Персоны" и "Расследования". Записи можно найти на платформах Apple Podcasts, Soundcloud, VK, Anchor и "Яндекс.Музыка".

"Мы живем во время новой этики и новой толерантности - на наших глазах стриминговый сервис HBO Max "разоблачил" легендарную картину "Унесенные ветром", а Михаил Ефремов из всенародного любимца сиюминутно превратился в виновника ужасного преступления. Поэтому в своих подкастах я бы хотела не только обсуждать новинки кинопроката и забытые истории Голливуда, но и показать некий срез нашего времени через громкие события киноиндустрии, - объясняет главный редактор "КиноРепортера" Мария Лемешева. - Очень надеюсь, что слушатели будут включать мои подкасты, пока занимаются спортом или домашней уборкой, едут в транспорте, прогуливаются или просто отдыхают. В подкастах я пытаюсь выразить свою позицию к выбранной теме, но при этом не переходить на личности. Можно сказать, что это мой аудиоблог, который позволит узнать много нового и лучше понять, что меня волнует".

В уже опубликованных выпусках на канале "Еще то кино!" Мария рассказала о классических фильмах "В шесть часов вечера после войны" Ивана Пырьева, "Тот самый Мюнхгаузен" Марка Захарова и "Унесенные ветром" Виктора Флеминга, оценила жизненный путь главной звезды мирового кино Анджелины Джоли (рубрика "Персона"), проанализировала отношения, брак и развод голливудских звезд Джонни Деппа и Эмбер Херд, а также вспомнила судьбы известных актеров, получивших реальный тюремный срок (рубрика "Расследование").

На канале "Стиль жизни" был опубликован подкаст о питьевых диетах, на которых сидят голливудские кинозвезды, поп-исполнители и топ-модели. Мария Лемешева разобралась в секретах эффективных диет Адрианы Лимы, Джессики Честейн, Бейонсе и других звезд шоу-бизнеса.

Пресс-служба журнала "КиноРепортер"

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Информационная справка

Журнал "КиноРепортер" - первый глянцевый отечественный журнал о кино и искусстве, который сосредоточен на популяризации российского кино. Издание активно знакомит читателей с творчеством профессионалов евразийского пространства, сотрудничает с зарубежным киносообществом и с крупнейшими иностранными изданиями. Значительное внимание "КиноРепортер" уделяет телевизионному контенту, а также театральной и музыкальной индустриям. В 2011 году редакция журнала учредила премию "Событие года" за достижения в области кино и телевидения, с 2012 года - премию "Аванс" лучшим молодым российским актерам.

Журнал "КиноРепортер" активно знакомит зарубежную аудиторию с российским кинематографом, налаживает культурное партнерство между странами: с 2015 года проводятся "Дни российского кино в Индии", с 2018 года "Дни российского кино в Сербии".