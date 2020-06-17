Гомель предложил дорожную карту партнерам в Кировской области

Векторы кооперативных связей, которые охватывают различные отрасли индустрии и аграрного сектора, стимулируют руководителей Гомельской области и Кировского региона России наращивать темпы, создавая "дорожную карту" полноформатного взаимодействия.

Именно об этом шла речь в ходе видеодиалога руководителя Гомельского региона Геннадия Соловья с партнерами из Союзного государства во главе с губернатором Кировской области Игорем Васильевым, сообщает БЕЛТА.

Коллеги проанализировали результаты торгово-экономического сотрудничества в первом квартале текущего года и итоги последних пяти лет, уточняет агентство, отметив положительную динамику товарооборота Синеокой с Кировской областью. К примеру, если в 2015 году товарооборот составлял $43,3 млн, то по итогам 2019-го он почти удвоился.

Во время поездки белорусской делегации в Кировскую область в конце прошлого года, напомнил Соловей, прозвучало много жизнеспособных предложений. И хотя "пандемия внесла коррективы в эти планы, но мир уже возвращается к привычному жизненному ритму. Думаю, важно начертить конкретную "дорожную карту" совместных действий", - предложил он.

В числе ориентиров для Кировского региона, где, как известно, развито молочное животноводство, белорусский партнер предложил установки для машинного доения и охлаждения молока закрытого типа. Оборудование "Гомельагрокомплекта", по его словам, хорошо известно в агросекторе РФ, включая Орловскую, Белгородскую, Омскую области и даже на Сахалине.

Кроме того, в Беларуси, пояснил областной руководитель, отлично зарекомендовала себя "вся линейка асфальтоукладочной и бетоноукладочной техники, что позволяет качественно строить международные трассы и взлетно-посадочные полосы".

Освоил "Гомельоблдорстрой" и производство холодного асфальтобетона, предназначенного для ремонта дорог в сложных погодных условиях, рассказал Соловей. Есть в портфеле творческих предложений белорусов и идеи, рожденные в стенах академического Института леса, который специализируется на диагностике, профилактике и защите лесных и сельскохозяйственных растений.

Геннадий Соловей отметил, что будет рад личной встрече с российскими партнерами и на предстоящем в сентябре VII Форуме регионов Беларуси и России, который состоится в Минске.

Региональное сотрудничество, констатировал белорусский губернатор, "основано на приоритетах внешней политики государства и взаимовыгодных интересах. Мощным объединительным ядром для наших народов является чувство личной исторической ответственности, память о Великой Отечественной войне. В Гомельской области на плитах мемориального комплекса "Битва за Днепр" среди 365 имен Героев Советского Союза - десять уроженцев Кировской области", - резюмировал Соловей.