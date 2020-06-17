Григорий Рапота - о будущем Союзного государства

На минувшей неделе в онлайн-формате прошла конференция "Россия и Беларусь: горизонты стратегического сотрудничества". К участию в важном разговоре были приглашены заместители министров иностранных дел России и Беларуси Андрей Руденко и Андрей Евдоченко, Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев и Посол Беларуси в России Владимир Семашко, а также председатели парламентских комитетов по международным делам России и Беларуси Леонид Слуцкий и Андрей Савиных. На протяжении полутора часов обсуждались самые острые темы интеграции.

"Если мы сейчас не создадим ничего достойного наших потомков, братство народов превратится для них в пустой звук, - такую мысль озвучил Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота. Сегодня мы приводим наиболее яркие моменты его выступления на конференции.

... К сожалению, время от времени наше сотрудничество омрачается выпадами в средствах массовой информации в адрес друг друга. На это можно смотреть по-разному, в конце концов, не будем преувеличивать роль СМИ. Но и не будем преуменьшать. Потому что это та самая сфера, которая формирует общественное мнение. В чем я вижу опасность: если бы такие обсуждения, даже очень критические, появлялись в СМИ в конструктивном ключе, в спокойном рассмотрении плюсов и минусов нашего взаимодействия, это не страшно. Это служит на пользу дела, чем больше такого внимания - тем лучше. Но иногда возникает какая-то раздраженная риторика, она влияет на общественное мнение. А общественное мнение очень легко скатывается в негатив, и очень трудно восстанавливается его позитивный настрой. Мы становимся заложниками тех самых выпадов, прежде всего в СМИ, которые время от времени возникают. Я считаю, это очень неприятное явление.

Мы всегда говорим о братстве наших народов, и этот термин отвечает истории наших отношений. Но дело в том, что эта категория не обязательно постоянная. Как показывает опыт, на одном братстве далеко не уедешь. Более того, как раз между близкими родственниками происходят самые тяжелые ссоры. Поэтому, отмечая наше братство, надо этим термином дорожить, чтобы наши потомки могли произносить его с таким же чувством, но уже опираясь не на опыт Великой Отечественной войны, строительство социализма, успехи Советского Союза и так далее, а уже на тот опыт, который мы в настоящее время создаем. Если мы сейчас не создадим ничего достойного наших потомков, братство народов превратится для них в пустой звук.

К сожалению, зачастую наше сотрудничество омрачается выпадами в СМИ в адрес друг друга

На нас это все накладывает очень большую ответственность. Меня всегда немножко смущает, когда говорят, что наши отношения носят стратегический характер. Один из аспектов стратегического характера отношений между любыми государствами - это когда они и в радости, и в горе готовы прийти друг другу на помощь. Это самый простой пример, и в данном случае это так. Но если, выстраивая стратегические отношения, мы не будем четко представлять себе стратегию нашего развития в разных аспектах, эффективность развития наших отношений будет крайне низкой.

Одним из ключевых полей наших стратегических отношений должна быть экономика. Потому что это наша мощь, это настроение граждан наших стран, это наше благополучие и безопасность в конечном счете. Все, что связано с экономикой, со стратегическими направлениями взаимодействия, это крайне важно.

В то же время очень важно соединение усилий в нашей общей созидательной деятельности. В небольших масштабах я бы мог привести программы Союзного государства, которые объединяют усилия ученых, инженеров, техников и других специалистов. Сотрудничество распространяется и на области освоения космоса, атомные технологии, техническое сотрудничество, военное сотрудничество и так далее.

Одним из ключевых полей наших стратегических отношений несомненно должна быть экономика

Но из всего этого нам всем нужно выбирать то, что создает основу нашего будущего благополучия. И здесь я бы, конечно, большое внимание уделил развитию инфраструктуры, которая связывала бы наши два государства более плотно и которая давала возможности для усиления экономического взаимодействия не только между нами, но и с внешним миром. Если с пристрастием посмотреть на карту в той части, где Беларусь граничит с Россией, то на территории России еще много надо сделать, чтобы у нас были выходы и на Республику Беларусь, и дальше, в Западную Европу. Проекты строительства скоростных автодорог, скоростных железнодорожных магистралей - я считаю эти вопросы очень важными. Если этого не будет, то говорить о каком-то едином пространственном развитии нашего Союзного государства можно только в теории.

Мы всегда говорим о снятии барьеров, о создании единого пространства в экономике, в промышленности, в научно-технической деятельности. Мы делаем это ради того, чтобы у нас выстроилась некая единая промышленная политика. И здесь очень уместно вспомнить опыт Советского Союза. Соотношение производств в Республике Беларусь и в Российской Федерации развивалось гармонично. Беларусь была сборочным цехом, на ее территории располагались высокотехнологичные производства. Россия была, помимо прочего, источником сырья, источником научных кадров. Этот опыт, пусть на другой основе, на нынешних рыночных реалиях, должен учитываться.

Надо сказать, что в Союзном государстве заложен такой опыт. Он решает далеко не все экономические проблемы наших стран. Но есть ростки такого положительного примера, который можно было бы использовать в более широких масштабах. Я говорю о программах Союзного государства, которые успешно реализуются в течение многих лет и дают инновационный продукт, который востребован в промышленности, сельском хозяйстве, медицине, космосе и других сферах.