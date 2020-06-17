Кабмин отменил свыше 450 актов советских госорганов

Правила ремонта холодильников, нормы усушки мяса - эти и другие устаревшие акты утратят силу. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Подписанный документ касается более 450 устаревших актов, изданных в РСФСР и СССР, а также их отдельных положений. Они утратят силу в 2020 и 2021 годах.

Как уточнила пресс-служба кабмина, подлежащие отмене нормы были приняты с 1946 по 1991 год. В их числе - "правила ремонта холодильников и изготовления жестяных банок, нормы усушки мяса и естественной убыли колбас в процессе хранения, квалификационные требования к водолазам и сторожам".

Аннулирован и приказ о порядке регистрации маломерных судов, изданный в 1995 году.

В правительстве объяснили, что ревизия устаревших актов поможет систематизировать российское законодательство.

Работа ведется в рамках механизма "регуляторной гильотины", который "предусматривает отмену с 1 января 2021 года необоснованных и устаревших надзорных требований для снижения нагрузки на бизнес и улучшения делового климата.