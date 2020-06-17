Кабмин выделил 16 млрд рублей организациям образования, науки и медицины

На поддержку федеральных образовательных, научных и медицинских учреждений РФ будет направлено 15,8 млрд рублей дополнительно. Такое распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ранее на заседании правительства его глава анонсировал эту меру поддержки. Мишустин пояснял, что на условия работы такого рода организаций заметно повлияло распространение коронавируса.

Средства выделяются из резервного фонда правительства. По оценке кабмина, они позволят компенсировать снижение доходов учреждений и выплатить зарплату сотрудникам. Кроме того, учреждения смогут покрыть расходы на коммунальные услуги и содержание имущества, а также затраты, связанные с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Уточняется, что субсидии будут давать учреждениям с учетом оценки их финансового состояния и потребности в финансировании расходов. Минобрнауки, Минпросвещения и Минздраву поручено провести мониторинг и представить в Минфин России до 15 октября отчет о целевом использовании бюджетных средств, которые выделяются по нынешнему распоряжению. Мишустин заявил, что ждет доклад по этому поводу до 1 февраля 2021 года.