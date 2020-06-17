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17.06.2020 15:46
Рубрика: Власть

Кабмин выделит регионам 100 млрд рублей на компенсацию выпадающих доходов

Текст: Александр Проценко

Правительство РФ выделит российским регионам 100 млрд рублей на текущие расходы. Деньги получат 56 российских регионов, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года оказались ниже аналогичных поступлений за два предыдущих года.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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"Размер дотации для каждого из них будет определяться с учетом первоочередных расходов региональных бюджетов", - пояснили в правительстве. Дотации должны сбалансировать бюджеты регионов в условиях экономических ограничений в связи с распространением коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Поясняя это решение, вице-премьер Марат Хуснулин сказал: "В ходе заседания мы обсудили методику распределения этих средств. Анализ всех выпадающих доходов будет проведен по состоянию на 1 июля, далее до 15 июля все регионы должны получить эту помощь".

Власть Работа власти Регионы Правительство Председатель Правительства Пандемия коронавируса COVID-19

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