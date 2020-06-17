Кабмин выделит регионам 100 млрд рублей на компенсацию выпадающих доходов

Правительство РФ выделит российским регионам 100 млрд рублей на текущие расходы. Деньги получат 56 российских регионов, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года оказались ниже аналогичных поступлений за два предыдущих года.

"Размер дотации для каждого из них будет определяться с учетом первоочередных расходов региональных бюджетов", - пояснили в правительстве. Дотации должны сбалансировать бюджеты регионов в условиях экономических ограничений в связи с распространением коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Поясняя это решение, вице-премьер Марат Хуснулин сказал: "В ходе заседания мы обсудили методику распределения этих средств. Анализ всех выпадающих доходов будет проведен по состоянию на 1 июля, далее до 15 июля все регионы должны получить эту помощь".