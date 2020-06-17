Беларусь и Россия "отходят" от пандемии коронавируса

Через неделю, 25 июня, в Париже открывается после карантина знаменитая Эйфелева башня. Ее закрывали для посещения туристами почти на три месяца, дольше было только во время Второй мировой войны. Для многих это символ возвращения к привычной жизни после пандемии. Мы расспросили наших читателей: а что для вас является символом возвращения к обычной жизни?

Оксана Ершова, менеджер торгового зала, Новосибирск:

- Жду не дождусь открытия зоопарка. Это одна из достопримечательностей города и любимое место отдыха. Мы с детьми бываем здесь минимум раз в два месяца. Сюда со всей страны тысячи людей приезжают - например, посмотреть на семейство белых медведей. И гулять тут приятно - большая территория, благоустроенные вольеры, прекрасный пруд с лебедями. Зверушек очень жаль - их кормят на пожертвования, так как билеты не продаются, горожане активно продукты приносят. Да и скучают они очень по посетителям.

Елена Микульчик, эксперт белорусской кухни, Минск:

- Я почувствовала, что жизнь возвращается в привычное русло, когда увидела, что люди стали чаще посещать кафе и рестораны. По профессии я шеф-повар, поэтому о пандемии сужу по количеству клиентов. Впервые за эти месяцы поеду давать мастер-класс в один из детских лагерей. А полностью пандемия для меня закончится тогда, когда снова смогу отправиться в кулинарные экспедиции по белорусским деревням - за рецептами к бабушкам.

Наталья Ашимбаева, директор Санкт-Петербургского литературно-мемориального музея Достоевского:

- Для меня символом возвращения к обычной жизни станет открытие всех музеев, разрешение работать в свободном, как и раньше, режиме. Хочется, чтобы, приходя в гости к Достоевскому, Пушкину, Ахматовой, посетители думали о них, а не отвлекались на раздражающие новые правила.

Алексей Торин, специалист РКЦ "Прогресс", Самара:

- Для меня выход на работу после месяца изоляции стал шагом возвращения в нормальную жизнь. Очень жду открытия самарских пляжей - у нас самая длинная набережная на Волге и чудесные оборудованные пляжи. Самара позиционирует себя как город-курорт, поэтому с открытием всех знаковых туристических маршрутов в Самарской Луке и Жигулевском заповеднике можно будет точно сказать, что пандемию мы прошли.

Виктория Пузатко, корреспондент газеты "Жыццё ПрыдзвЄння", Витебск:

- Приближается день моего рождения, и наша семья наконец сможет собраться вместе! Во время пандемии мама с младшим братом уехали на дачу к бабушке, чтобы сократить контакты. Брата со службы тоже не пускали. Мы с отцом остались работать в городе и даже в выходные не могли увидеться. Боялись заразить близких. Но сейчас я чувствую, что коронавирус отступает. И скоро мы будем вместе.

Ольга Герасенко, начальник отдела рекламы авиакомпании "Белавиа", Минск:

- Символом возвращения к привычной жизни после пандемии для нас стало возобновление авиасообщения. Отвезли туристов в Албанию - был полный самолет. Снова (спустя три месяца) полетели в Украину. Во вторник возобновили авиарейсы в Кишинев, вчера - в Брюссель. И это, верится, только начало.

Александра Казанцева, зав. литературно-драматургической частью красноярского Театра кукол:

- Привычная жизнь начнется тогда, когда откроются театры. И зрители - большие и маленькие - смогут приходить к нам на спектакли, слышать дыхание друг друга, сопереживать героям на сцене, не страшась никакой заразы. Это будет показатель того, что страх побежден и мы вернулись к нормальной жизни. По традиции театральный сезон, в том числе и в нашем Театре кукол, открывается в конце августа - начале сентября, но как все произойдет в этом году, даже не берусь загадывать.