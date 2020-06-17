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Текст:   Марина Трубилина 
17:27 17.06.2020

Возведение в квадрат

Как будет выполняться нацпроект по жилью

Возможность выхода к 2024 году на установленные ранее показатели нацпроекта "Жилье и городская среда" по строительству жилых домов все-таки видит минстрой. Об этом сказал министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев на заседании Совета Федерации.
Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости
Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

По итогам I квартала объемы ввода жилья были на 4,1% выше, чем в прошлом году. Но к 1 мая объемы ввода упали на 5% по сравнению с прошлым годом. Для поддержки отрасли был принят целый ряд мер - субсидирование ипотечной ставки и кредитов застройщикам, запущена программа выкупа невостребованных квартир у девелоперов, 30 млрд рублей направлено на завершение строительства проблемных домов.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Сейчас, по словам министра, в ведомстве идет серьезная работа по оценке перспектив строительной отрасли. "Мы готовим ряд предложений, при поддержке которых просматриваем все-таки к 2024 году выход на строительство 120 млн квадратных метров. Внутри, возможно, будут какие-то предложения по корректировке", - сказал министр.

Предстоит большая работа с точки зрения регуляторики в строительной отрасли, уменьшения административных барьеров, предполагается определенная финансовая поддержка.

По мнению Счетной палаты РФ, выполнение в этом году установленных нацпроектом показателей ввода жилья вызывает наибольшую озабоченность. "Этот показатель не был достигнут в нормальных условиях в прошлом году", - отметила аудитор СП Светлана Орлова. Сейчас риски невыполнения возросли из-за снижения спроса на жилье и увеличения стоимости строительства. "Локомотивом" отрасли может стать, по мнению СП, индивидуальное жилищное строительство.

Фото: iStock
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Программа по развитию ИЖС давно уже разработана и внесена министерством в правительство, отметил Якушев. "От этой программы никто не отказался, она рассматривается и обсуждается", - подчеркнул он. Эффективный механизм кредитования строительства частных домов найден, по его словам, минсельхозом в программе сельской ипотеки. "В рамках финансирования, которое есть у минстроя, мы даже приняли решение отказаться от 500 млн рублей и отдать эти деньги министерству сельского хозяйства, чтобы они продолжили этот продукт, который пользуется огромной популярностью", - сказал министр. Также минстрой готов поддержать льготную ипотеку для арктических территорий, если это будет предложено минфином, в чьи полномочия входит развитие ипотечных программ.

Минстрой не поддерживает поэтапное раскрытие эскроу-счетов, уточнил Якушев. "Система и банки к такому непростому вопросу не готовы, потому что это требует достаточно жесткого администрирования. Нужно определить выполнение работ на этапе 30-50%, подтвердить выполнение этих работ", - пояснил министр. Однако минстрой выступает за принятие нормы о раскрытии счетов эскроу сразу после ввода дома в эксплуатацию, а не после регистрации права собственности (законопроект об этом внесен в Госдуму). "Считаем, что здесь уже никаких рисков нет", - отметил министр. Застройщик сможет на три месяца раньше получить средства с эскроу-счетов, вернуть кредит банку и перестать платить проценты.

Фото: Istockphoto.com
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Кроме того, минстрой разработал новую методику определения средней стоимости квадратного метра жилья в регионах. Она должна приблизить "официальную" стоимость недвижимости к рыночным ценам. "Пришли к выводу, что как раз сумма первички и вторички, деленная на два, - это наиболее справедливая стоимость квадратного метра. Когда мы проверили все субъекты РФ, мы практически попали в рынок", - сообщил Якушев. Сейчас эта методика внесена минстроем в минфин и минэкономразвития, проводятся согласования. Однако принимать ее будут с учетом того, не придется ли существенно увеличивать финансирование переселения граждан из аварийного жилья (эта программа сейчас работает наиболее успешно и к концу года, по оценке минстроя, будет перевыполнена на 50%).

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