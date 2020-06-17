Как молодая мама в декрете создала образовательную платформу для дошкольников

Калининградка Ольга Деменицкая создала образовательную онлайн-платформу, с помощью которой малыши из России, Беларуси и других стран смогут подготовиться к школе. В конце марта аудитория проекта составляла две тысячи человек, сейчас - почти 60 тысяч.

Идея пришла к Ольге в декрете пару лет назад. Дочке Ане было четыре с половиной года, а сын Егор только родился. Аня начала ходить в детский сад и часто болела. Молодая мама пыталась сделать больничные будни нескучными и полезными.

- Русскоязычных "развивашек" в книжных магазинах и в Сети множество, но они не систематизированы, - говорит Ольга Деменицкая. - Тогда я подумала: раз такого сервиса нет, то его надо создать!

У Ольги юридическое образование, до декрета работала специалистом по госзакупкам. Но у молодой мамы всегда была тяга к предпринимательству - взахлеб слушала лекции "по предмету" известных бизнесменов и инвесторов, читала специальную литературу. Муж, владелец юридической фирмы, идею поддержал. Семья вложила в стартап свои накопления, деньги с продажи недвижимости, взяли кредит. Получилось около двух миллионов рублей.

Деньги пошли на оплату программистов, создавших и администрирующих сайт, и педагогов, которые разрабатывают обучающие занятия. Были и другие расходы - к примеру, на сертификацию. Калининградский областной институт развития образования подтвердил, что задания соответствуют российским ФГОСам - федеральным государственным образовательным стандартам.

Родители заходят на сайт "Дошкола Тилли", регистрируются, выбирают задания из семи разделов: математика, логика, речь и чтение, окружающий мир, цвета, внимание и память, логопедические занятия. А также возрастную группу - от двух-трех до семи-восьми лет.

Корреспондент "СОЮЗа" попросила подругу протестировать сервис на трехлетней дочери. В математическом разделе доходчиво объяснили, чем плоские фигуры отличаются от объемных. В разделе "окружающий мир" - познакомили с животными, цветами и временами года. За 15 минут малышка не устала и рвалась в бой.

Во время уроков учеников сопровождает анимированный зайчик Тилли - персонаж Ольга придумала сама. А вот фразы, которыми Тилли хвалит за выполненные задания или подбадривает, если ответ неверен, разработал профессиональный психолог.

- Мой трехлетний сын так любит зайчика, что воспринимает занятия как поощрение, - рассказывает специалист по продвижению "Дошколы Тилли" Ольга Чернышева.

Сайт заработал в мае 2018 года. Бизнес развивался, но недостаточно быстро, а накопления семейства Деменицких тем временем таяли. Ольга понимала: нужны сторонние инвестиции на разработку мобильного приложения, активное продвижение платформы в России и за рубежом.

Ольга приняла участие в ряде бизнес-акселераторов. В некоторых дошла до финала, презентовала проект маститым предпринимателям и главам крупных инвестиционных фондов. И вот в марте 2020 года нашлись бизнес-ангелы - известные менторы и инвесторы цифровых проектов Артем Ермолаев и Андрей Белозеров. Они помогли не только инвестициями, но и ценными советами, контактами, участием в стратегическом развитии проекта.

Приход инвесторов совпал с пандемией коронавируса. Во время самоизоляции Ольга сделала бесплатным неограниченный доступ к урокам. В результате аудитория проекта увеличилась в 30 раз.

12 мая акция завершилась. Многие родители продолжают пользоваться платформой в бесплатном режиме, открывая 10 заданий в день. Но есть и те, кто оплатил безлимитный пакет. С 12 по 22 мая проект заработал более 700 тысяч рублей, и деньги от пользователей продолжают поступать.

- Говорить о сроках окупаемости наших и "ангельских" инвестиций пока рано, но настрой у команды боевой, - продолжает Ольга Деменицкая. - Сейчас с нами на постоянной основе сотрудничают три разработчика и три педагога, в том числе известный автор учебных пособий по логике и математике Марк Беденко. Планы - наполеоновские. Скоро выпустим мобильное приложение, затем переведем занятия на английский язык. Переводчика нашли на Аляске, а специалиста по озвучке - в Калифорнии. С учетом того, что среди 60 тысяч пользователей сайта уже сейчас есть жители 74 стран, проект смело можно назвать международным.

Арифметика зайчика Тилли

Десять заданий в сутки - бесплатно. Есть платный пакет, куда входит неограниченный доступ ко всем урокам и индивидуальное домашнее задание, которое обновляется каждый день. Подписка на год стоит 1,2 тысячи рублей. Сервис начал сотрудничать с сотнями российских детских садов. Появился групповой тариф - годовая подписка для 10 семей и одного педагога за 5,9 тысячи рублей.