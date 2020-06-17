Транспорт

Как сейчас белорусу добраться из Москвы в Минск?

"Я белоруска, но работаю в Москве. Сейчас возникла необходимость вернуться в Минск. Подскажите, когда и на каком виде транспорта можно это сделать? Елена Г.".

Точной даты возобновления регулярного авиа- и ж/д-сообщения между Россией и Беларусью пока нет. Все будет зависеть от ситуации с коронавирусом. Как только пандемия пойдет на спад, поезда и самолеты снова начнут курсировать между нашими странами.

Информацию об организации движения пассажирских поездов по маршруту Беларусь - Россия можно получить на сайте Белорусской железной дороги с помощью официального мобильного приложения "БЧ. Мой поезд", по телефону +375 222 39 25 47, а также на сайте РЖД по телефону 8 800 775 0000. Информацию о рейсах "Белавиа" можно получить на сайте авиакомпании.

В настоящее время для белорусских граждан, направляющихся из России в Беларусь, сохраняется возможность приехать туда на личном автомобиле либо пересечь границу пешком, добравшись до нее на любом удобном транспорте (поезд, автобус, маршрутное такси). После пересечения границы, уже на белорусской стороне, до Минска можно добраться на любом удобном для вас транспорте.

По маршруту Москва-Минск и Минск-Москва ряд частных перевозчиков также осуществляют доставку пассажиров. Такие рейсы носят нерегулярный характер, информацию можно уточнить самостоятельно у соответствующих компаний или на специальных сервисах в сети "Интернет". Необходимо учитывать, что перевозчик может в любой момент отменить рейс. Обратите внимание: для пассажиров установлено обязательное ношение масок и перчаток.

Медицина

Имеет ли белорус право на получение в России медицинской помощи в связи с коронавирусом?

"Нахожусь сейчас в России. Работодатель обязал пройти тест на коронавирус. Если он окажется положительным, имею ли я право, будучи гражданином Беларуси, на получение медпомощи? Илья Т.".

Белорусы, постоянно проживающие в России и имеющие вид на жительство, имеют равные права с россиянами на получение медицинской помощи, включая бесплатное лечение в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения РФ по полису обязательного медицинского страхования (ОМС).

Если вы работаете официально по трудовому договору, также можете оформить полис ОМС. Если же проживаете в России временно и трудовой договор у вас не оформлен, то вы имеете право на получение бесплатной скорой медицинской помощи и медицинской помощи в случае возникновения у вас в период пребывания в России заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Коронавирусная инфекция внесена в данный перечень в соответствии с постановлением правительства РФ от 31 января 2020 г. N 66 "О внесении изменения в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих".

Обратите внимание, что после оказания вам скорой медицинской помощи дальнейшее плановое лечение вы будете проходить уже за свой счет. Поэтому, если у вас нет возможности оформить полис ОМС, рекомендуем приобрести полис добровольного медицинского страхования и в соответствии с ним получать медицинскую помощь.

Услуги

Может ли белорус воспользоваться в России системой "Госуслуги"?

"Приехал в Россию в феврале на временное проживание, но теперь решил оформить вид на жительство, нужны документы. Могу ли я воспользоваться электронной системой "Госуслуги", и что для этого надо предпринять? Евгений К.".

Белорусы имеют право получать государственные услуги в России в электронном виде. Для того чтобы получить доступ к ним, необходимо зарегистрироваться на сайте Госуслуг - www.gosuslugi.ru.

Для этого понадобится паспорт, СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина в системе обязательного пенсионного страхования оформляется в Пенсионном фонде), электронный адрес и номер мобильного телефона.

Зарегистрироваться и получить Подтвержденную учетную запись можно прямо на портале Госуслуг или обратившись лично в Центры обслуживания пользователей.

Процесс самостоятельной электронной регистрации несложный и заключает в себе три этапа. Первый - регистрация упрощенной учетной записи. Введите ФИО, номер телефона и e-mail. На телефон поступит код, который необходимо указать в специальном окошке. На этом процедура регистрации упрощенной учетной записи окончена.

Второй этап - заполнение профиля пользователя. Здесь необходимо указать ваши паспортные данные и СНИЛС. Заполнив форму, отправьте ее на проверку, она осуществляется в автоматическом режиме и может занять до пяти суток. По окончании проверки учетная запись переходит в статус стандартной.

Последний этап - подтверждение учетной записи. Код подтверждения можно заказать через "Почту России" или онлайн-банки.

Если вы решили зарегистрироваться в Центре обслуживания пользователей, то на портале Госуслуг выберите на карте ближайший к вам Центр. В списке могут присутствовать Многофункциональные центры (МФЦ), отделения Пенсионного фонда, городские администрации, коммерческие банки, почтовые отделения и другие организации, регистрирующие пользователей на портале Госуслуг.