Карантин на Украине продлят до конца июля

"Адаптивный карантин" на Украине будет продлен в стране до 31 июля. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, выступая на заседании правительства.

Речь идет о модели, которую украинская сторона называет "уникальной". Как заявлял Шмыгаль ранее, "модель адаптивного карантина, которую мы ввели, уникальна. Мы говорим о том, что Украина - большая страна. Нет смысла закрывать и держать в локдауне целую страну в то время, когда можно блокировать отдельные учреждения, отдельные регионы или города, чтобы остальная часть страны, где нет вспышек, могла работать. В этом и состоит смысл адаптивного карантина".

Постепенный выход из карантина начался на Украине с 11 мая. При этом по состоянию на 17 июня Киев и десять областей - Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровненская, Тернопольская, Черновицкая, Черниговская не соответствуют критериям для отмены изоляционных мер.

Также премьер предупредил, что если число областей с большим числом заболевших станет стремительно расти, то возможно ужесточение карантина по всей стране.