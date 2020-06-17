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17.06.2020 17:10
Рубрика: Культура

Кирилл Серебренников готовит сериал об Андрее Тарковском

Текст: Сусанна Альперина
В преддверии Каннского онлайн-рынка контента Marché du Film (он начнет свою работу 22 июня) в прессу просачиваются неожиданные новости. Казалось бы, на рынке должны обсуждать новый фильм Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе и вокруг него" - экранизацию книги-бестселлера Алексея Сальникова. Но нет! Повод, чтобы присмотреться к нынешнему творчеству Серебренникова, не только этот.

"Российский кинорежиссер Кирилл Серебренников разрабатывает мини-сериал, основанный на жизни легендарного советского кинорежиссера Андрея Тарковского", - сообщает индустриальное издание Variety.

Фото: kinopoisk.ru
Состоялась онлайн-премьера фильма "Жизнь на перемотке"

Серебренников станет не только режиссером, но и сценаристом картины, а продюсировать работу будут Илья Стюарт, Мурад Осман и Павел Буря, которые представляют студию Hype Film. Эта же студия продюсировала и проект режиссера о Викторе Цое, который в течение одного года показали более чем 50 мировых фестивалей.

"Андрей Тарковский и его культовые шедевры оказали огромное влияние на мировое кино и продолжают оставаться источником бесконечного вдохновения для кинематографистов всех поколений, - поделился Илья Стюарт с автором Variety. - Для нас большая честь продолжать наше сотрудничество с Кириллом Серебренниковым - писателем и режиссером с поистине уникальным видением, которое мы с нетерпением ожидаем все вместе воплотить в жизнь."

Издание отмечает, это первый опыт в создании сериалов как для Серебренникова, так и для Hype Film.

Фото: Предоставлено пресс-службой фильма
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"Мы не могли себе представить более подходящего способа начать изучение формата мини-сериала в Hype Film и с нетерпением ожидаем продуктивных дискуссий с мировыми вещателями и сопродюсерами во время предстоящего виртуального Marché du Film, - говорит Стюарт. - Мы сейчас находимся на различных стадиях разработки нескольких ориентированных на Россию проектов для глобальных потоковых платформ, которые будут объявлены в ближайшие месяцы, и рады видеть такой повышенный интерес к проектам, сосредоточенным на богатой и обширной истории нашей страны".

Остается добавить, что на онлайн-рынке контента Hype Film представит не только новый сериал Серебренникова и фильм "Петровы в гриппе и вокруг него", но и фильм Вадима Перельмана "Уроки фарси", премьера которого с успехом прошла в этом году на Берлинале (дистрибьютор - Memento). Компания также будет стремиться продать на как можно большее количество территорий научно-фантастический боевик "Спутник" - режиссерский дебют Егора Абраменко. Премьера ленты состоялась на фестивале Tribeca (он прошел в облеченной онлайн-версии), после чего его приобрела компания IFC Midnight для американского проката.

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